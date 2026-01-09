1

Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Австрии, Романов взял серебро

Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Австрии.

Российский скелетонист Владислав Семенов одержал победу на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.

По итогам двух заездов Семенов показал результат 1 минуту 49,27 секунды. Еще один россиянин Даниил Романов занял второе место с отставанием 0,48 секунды. Третьим стал китаец Юй Гуоцин (+0,85).

В женских соревнованиях россиянка Алена Фролова стала восьмой (+0,88), победила Валентина Маргальо из Италии (1.49,37). Полина Тюрина заняла 11‑е место (+1,34), Полина Князева – 14‑е (+1,72), Виктория Феттель – 31‑е (завершила выступление после первой попытки).

Это первый турнир под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) для россиян с февраля 2022 года. Семенов и Романов выступили в нейтральном статусе. 

Участие в этапах Кубка Европы дает спортсменам право в следующем сезоне претендовать на выступление на этапах Кубка мира. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Скелетон
logoсборная России (скелетон)
logoВладислав Семенов
Кубок Европы по бобслею и скелетону
Даниил Романов
Полина Князева
Полина Тюрина
Виктория Феттель
Алена Фролова
logoсборная России жен (скелетон)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Российские скелетонисты лишились возможности отобраться на Олимпийские игры-2026
9 января, 08:49
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: двоеборец Мастиев, сноубордистка Афанасьева, прыгунья с трамплина Кустова, список обновляется
8 января, 14:21
Российские бобслеисты и скелетонисты, имеющие нейтральный статус, получили шенгенские визы и выступят на Кубке Европы
30 декабря 2025, 14:28
Главные новости
Фролова стала седьмой на Кубке Европы по скелетону в Австрии, Феттель – восьмая
вчера, 16:56
Сани. Кубок мира. Мюллер победил в соревнованиях одиночек, Павел Репилов – 17-й
вчера, 16:18
Российский скелетонист Семенов вновь победил на этапе Кубка Европы в Инсбруке, Романов – 3-й
вчера, 12:28
Российские скелетонисты лишились возможности отобраться на Олимпийские игры-2026
9 января, 08:49
Российские саночники получили визы для участия на Кубке мира в Германии
2 января, 09:44
Российские бобслеисты и скелетонисты, имеющие нейтральный статус, получили шенгенские визы и выступят на Кубке Европы
30 декабря 2025, 14:28
Латвия отменила визы тренеру российских саночников и представителю медперсонала Гошадзе
25 декабря 2025, 12:29
Гарт о Кубке мира в Латвии: «Нам сообщили, что выдача въездных виз гражданам РФ для участия в спортивных мероприятиях невозможна»
24 декабря 2025, 13:39
Свищев о запрете на въезд в Латвию российским саночникам: «За этим должны следовать санкции – лишение права проведения соревнований»
24 декабря 2025, 10:58
Латвия запретила въезд спортсменам из России перед этапом Кубка мира по санному спорту в Сигулде
24 декабря 2025, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19