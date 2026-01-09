Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Австрии, Романов взял серебро

Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Австрии.

Российский скелетонист Владислав Семенов одержал победу на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.

По итогам двух заездов Семенов показал результат 1 минуту 49,27 секунды. Еще один россиянин Даниил Романов занял второе место с отставанием 0,48 секунды. Третьим стал китаец Юй Гуоцин (+0,85).

В женских соревнованиях россиянка Алена Фролова стала восьмой (+0,88), победила Валентина Маргальо из Италии (1.49,37). Полина Тюрина заняла 11‑е место (+1,34), Полина Князева – 14‑е (+1,72), Виктория Феттель – 31‑е (завершила выступление после первой попытки).

Это первый турнир под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) для россиян с февраля 2022 года. Семенов и Романов выступили в нейтральном статусе.

Участие в этапах Кубка Европы дает спортсменам право в следующем сезоне претендовать на выступление на этапах Кубка мира.