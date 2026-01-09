Российские скелетонисты лишились возможности отобраться на Олимпийские игры-2026

Российские скелетонисты лишились возможности на Олимпиаду-2026.

Россияне не смогут попасть в число участников мужского турнира по скелетону на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Согласно критериям отбора, в мужском олимпийском турнире по скелетону могут выступить спортсмены не более чем из 15 стран. Квоты участия в Играх распределяются согласно рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по состоянию на 18 января.

На этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице, который прошел 5-9 января, спортсмены из 15 стран сумели набрать более 360 очков.

Скелетонисты Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), но не имеют очков в мировом рейтинге. До 18 января россияне планируют принять участие в трех этапах Кубка Европы.

Победа на этапе Кубка Европы стоит 120 очков, и даже если кто-то из россиян трижды сумеет выиграть, он наберет только 360 очков, чего будет недостаточно для попадания на Игры.

В женском скелетоне россиянки пока сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду , хотя вероятность этого оценивается как крайне низкая. Нейтральный статус имеют Виктория Феттель, Алена Фролова , Полина Князева и Полина Тюрина. Они также выступят на этапах Кубка Европы.