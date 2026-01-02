Российские саночники получили визы для участия на Кубке мира в Германии.

Российские саночники получили визы для участия на этапе Кубке мира в Германии, который пройдет с 9 по 11 января в Винтерберге.

Это Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов, получившие нейтральный статус.

Этот этап является заключительным в отборе на Олимпиаду-2026.

«Наши спортсмены получили необходимые для въезда в Германию немецкие шенгенские визы. Они планируют вылететь 5 января, чтобы выступить на этапе Кубка мира в Винтерберге», – рассказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.