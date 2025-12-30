2

Российские бобслеисты и скелетонисты, имеющие нейтральный статус, получили шенгенские визы и выступят на Кубке Европы

Российским бобслеистам и скелетонистам одобрили шенгенские визы.

Российские бобслеисты и скелетонисты, которым выдали нейтральный статус для участия в международных турнирах, получили шенгенские визы для въезда в Европу.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

«Все наши спортсмены, имеющие нейтральный статус, получили сегодня шенгенские визы. Скелетонисты вылетят на этап Кубка Европы в Австрию 2 января, бобслеистки – 8 января», – сказал Пегов. 

Этап Кубка Европы по скелетону пройдет с 5 по 10 января, по бобслею – с 12 по 18 января. Соревнования примет австрийский Инсбрук.

Обладателями нейтральных статусов являются бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
