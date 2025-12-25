5

Латвия отменила визы тренеру российских саночников и представителю медперсонала Гошадзе

Латвия отменила визы тренеру российских саночников и представителю медперсонала.

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Латвия отменила шенгенские въездные визы тренеру сборной России Данилу м и представителю медицинского персонала команды Шалве Гошадзе.

«Коллеги из латвийской федерации санного спорта прислали нам уведомление об ограничениях на въезд в страну, которые были введены в отношении 14 наших спортсменов, тренеров и представителей медицинского персонала.

Как сообщается в письме, это решение было принято из соображений национальной безопасности в связи с планируемым участием наших саночников в этапе Кубка мира в Сигулде.

В полученном нами документе также говорится, что все 14 спортсменов и представителей персонала, имеющих приглашения Международной федерации санного спорта (FIL), по решению главы МИД Латвии были включены в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны на неопределенный срок.

Федерация санного спорта Латвии также уведомила нас, что визовые приглашения, ранее выданные ей для Шалвы Гошадзе и Данилы Лебедева, будут официально аннулированы. Это станет основанием для отмены соответствующих шенгенских виз, выданных на основании этих приглашений», – сказала Гарт. 

Въезд в Латвию закрыт спортсменам Александpу Горбацевичу, Софии Мазур, Дарье Олесик, Матвею Пересторонину, Павлу Репилову и Ксении Шамовой, а также представителям персонала Михаилу Кузьмичу, Владимиру Махнутину, Ивану Невмержицкому, Артему Петракову, Руслану Сикмашвили и Александру Васину. 

