33

Латвия запретила въезд спортсменам из России перед этапом Кубка мира по санному спорту в Сигулде

Латвия запретила въезд российским спортсменам перед этапом Кубка мира.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о внесении 14 граждан России в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

По данным портала Delfi, решение принято в связи с предстоящим этапом Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. Соревнования пройдут 3-4 января 2026 года.

«Я приняла решение включить 14 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики. Запрет на въезд установлен на неопределенный срок», – написала Браже в соцсети.

Решение о запрете на въезд для 14 россиян было принято в соответствии со второй частью 61-й статьи Иммиграционного закона, согласно которой министр иностранных дел принимает решение о включении людей в список лиц, нежелательных для въезда в страну.

В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Саночники выступили на квалификационных соревнованиях в Италии.

Позже у троих спортсменов – Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой – был отозван нейтральный статус из-за сомнений в соответствии критериям допуска.

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: прыгуны с трамплина Садреев и Назаров, четверо горнолыжников, список обновляется

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Кубок мира по санному спорту
logoсборная России (сани)
Политика
logoсборная России жен (сани)
Санный спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: прыгуны с трамплина Садреев и Назаров, четверо горнолыжников, список обновляется
вчера, 15:06
Наталия Гарт: «На этап Кубка мира в Латвии саночникам попасть не получится. В этой стране очень жесткие правила по въезду»
21 декабря, 11:22
Сани. Кубок мира. Пересторонин занял 16-е место, Павел Репилов – 17-е, победил Феликс Лох
21 декабря, 06:59
Главные новости
Анатолий Пегов: «У допущенных бобслеистов и скелетонистов нулевой рейтинг, они не могут быть допущены до участия в этапах Кубка мира этого сезона»
вчера, 07:24
Наталия Гарт: «На этап Кубка мира в Латвии саночникам попасть не получится. В этой стране очень жесткие правила по въезду»
21 декабря, 11:22
Сани. Кубок мира. Пересторонин занял 16-е место, Павел Репилов – 17-е, победил Феликс Лох
21 декабря, 06:59
Гарт о лишении саночников нейтрального статуса: «В CAS уже отклонили наш иск без объяснения. Изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии»
20 декабря, 20:21
FIL не будет запрещать российским саночникам общаться с прессой
20 декабря, 09:56
IBSF о недопуске российских двоек и четверок: «Бобслей в составе двух мужчин, двух женщин и четырех мужчин считается командным соревнованием»
19 декабря, 13:43
Российские саночники Олесик, Пересторонин и Павел Репилов отобрались на Кубок мира в США
19 декабря, 06:54
Российская саночница Олесик стала четвертой на Кубке наций в Лейк-Плэсиде
18 декабря, 21:19
«Подобное может случиться и в других видах спорта». Губерниев о российских саночниках, лишенных нейтрального статуса
18 декабря, 18:08
FIL о лишении трех саночников нейтрального статуса: «Были вынуждены изменить статус AIN, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах»
18 декабря, 07:21
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19