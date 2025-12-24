Латвия запретила въезд спортсменам из России перед этапом Кубка мира по санному спорту в Сигулде

Латвия запретила въезд российским спортсменам перед этапом Кубка мира.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о внесении 14 граждан России в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

По данным портала Delfi, решение принято в связи с предстоящим этапом Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. Соревнования пройдут 3-4 января 2026 года.

«Я приняла решение включить 14 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики. Запрет на въезд установлен на неопределенный срок», – написала Браже в соцсети.

Решение о запрете на въезд для 14 россиян было принято в соответствии со второй частью 61-й статьи Иммиграционного закона, согласно которой министр иностранных дел принимает решение о включении людей в список лиц, нежелательных для въезда в страну.

В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. Саночники выступили на квалификационных соревнованиях в Италии.

Позже у троих спортсменов – Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой – был отозван нейтральный статус из-за сомнений в соответствии критериям допуска.

