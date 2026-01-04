  • Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/4 финала. Аллен обыграл Хоукинса, Чжао Синьтун уступил Мерфи и другие результаты
Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/4 финала. Аллен обыграл Хоукинса, Чжао Синьтун уступил Мерфи и другие результаты

Чжао Синьтун уступил Мерфи в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.

В Шеффилде завершились партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру. 

Чемпионат мира по снукеру-2026

Шеффилд, Англия

1/4 финала

29 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 13:11

Чжао Синьтун (Китай) – Шон Мерфи (Англия) – 10:13

Джон Хиггинс (Шотландия) – Нил Робертсон (Австралия) – 13:10

У Ицзэ (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 13:8

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ожидание -- повторение ЮК: Селби -- Трамп, реальность: У Ицзэ -- Вафаей. А ведь так хорошо начинался турнир, и вдруг в один день потеряли трех претендентов на чемпионство.
Теперь чисто китайский финал не выглядит сказкой, хотя всего год назад попадание одного представителя Поднебесной в эту стадию воспринималось как большой сюрприз.

Думается, Синьтун пройдет Мерфи: тот слишком авантюрно и нестабильно играет, включая временами режим берсерка, и длинная пауза могла пойти Шону в минус. Чжао же еще даже не стартовал на полную, ближе к финалам его вообще не остановить.
Робертсон котируется выше Хиггинса. У Джона наверняка где-то в голове сидит тот самый камбэк Нила со счета 9-4, после которого шотландец три года оправиться не мог. Да и Хиггинс просто удобный соперник для австралийца, хотя и обыграл того недавно в феврале.
Барри пока остается для меня фаворитом. Аллен не сильнее Уильямса. Готов Хоукинс хорошо, плюс исторически удачно выступает на ЧМ.

Ну а Вафаей уже прыгнул выше головы. Конечно, есть недавние примеры Гилберта или Джека Джонса, которые в схожем ранге проходили в полуфинал, вот только соперник у иранца еще больше голоден до побед и вообще какой-то бесстрашный.
Шансы У Ицзэ значительно выше, разве что он ментально перегорит или недонастроится, а на перса ничего не давит.
Ответ maximus388
Кенгуру, перс и 2 китайца - как бы скоро почтенная публика не перестала в Крусибл ходить
Ответ 87mores
Кто на что учился. Проходил бы чемпионат в Китае, там большинство было счастливо такому составу. При этом собрали бы не маленькую арену, где соперникам приходится ютиться рядом друг с другом, что уже большой стресс, а просторный стадион.
В Британии интерес к снукеру падает уже не первый год, старое поколение игроков уходит в закат, новое явно ниже уровнем. В Поднебесной наоборот -- это будущее место силы игры. Собственно, уже сейчас множество денежных турниров проводится в этой локации, и почти у всех топов на одежде спонсорские нашивки в виде иероглифов.

Количество начинает перерастать в качество, и если сейчас возможный китайский финал кажется удивительным, то через пятилетку может стать расхожим.
А в Крусибл будут ходить на ветеранский ивент, где после снятия ограничений встретятся все те же любимые многим игроки, мультичемпионы, но в более лайтовом формате шоу.
Какое забавное совпадение, одни матчи закончились, начинаются новые матчи, а ветки со старыми матчами поискать. Где там один знаток, нам тут про фаворитов вещал. Сейчас опять вещает про фаворитов и снова его поддерживают. Максимус, признайся, что ты нажалал со своими прогнозами. Не стоит бежать впереди паровоза.
Ответ Вадим flanec
Какое забавное совпадение, ты пришел в кинотеатр, а здесь опять кино показывают. Нет бы стали лекарства продавать -- они же явно кому-то нужнее и полезнее.
Прогнозы для того и существуют, чтобы ими делиться перед началом игр, а не после рассказывать всем, как Мерфи кого-то разрывает; это знают все, у кого есть интернет.
Можешь еще на досуге изучить от корки до корки большую зеленую полосатую ягоду и рассказать всем, что это арбуз, будет не менее забавно.

Касательно же того, кому и как бежать, то в предыдущей теме большинство прогнозируемого сбылось, это факт. Вылет Селби откровением не стал, я писал ранее, что Марку будет очень сложно. Барри у буков шел андердогом, а у меня -- наоборот. Вот поражение Ронни и Джадда действительно мимо, так здесь сел в лужу не только я, так бывает, играют не роботы, тем более что апсеты случились после ощутимого лидерства фаворитов и в решающем фрейме, что лишь добавило перца.
И поддерживают юзеры наверняка интересные и оригинальные мысли, а не сухие факты.
Для чего мне быть среднестатистическим пассажиром паровоза, как ты?!
Ответ maximus388
Так дело в том, что никто тебе не ответит к комментарию, который ты написал в предыдущей ветке, так как её удалили, а появилась новая, с новыми матчами. Не сомневаюсь, что там бы тебе накидали, по поводу несбывшихся прогнозов. Впрочем ветка снукера, отличается от веток других видов спорта, где за несбывшийся прогноз тебя готовы разложить на молекулы. Пишите дальше, удачи в прогнозах.
Сдается мне, что довольно скоро снукер превратится в настольный теннис по составу участников.
Старый волшебник все еще в деле!
