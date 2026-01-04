Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/4 финала. Аллен обыграл Хоукинса, Чжао Синьтун уступил Мерфи и другие результаты

Чжао Синьтун уступил Мерфи в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.

В Шеффилде завершились партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру. Чемпионат мира по снукеру-2026 Шеффилд, Англия 1/4 финала 29 апреля Марк Аллен (Северная Ирландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 13:11 Чжао Синьтун (Китай) – Шон Мерфи (Англия) – 10:13 Джон Хиггинс (Шотландия) – Нил Робертсон (Австралия) – 13:10 У Ицзэ (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 13:8