Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/4 финала. Аллен обыграл Хоукинса, Чжао Синьтун уступил Мерфи и другие результаты
Чжао Синьтун уступил Мерфи в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.
В Шеффилде завершились партии 1/4 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру-2026
Шеффилд, Англия
1/4 финала
29 апреля
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 13:11
Чжао Синьтун (Китай) – Шон Мерфи (Англия) – 10:13
Джон Хиггинс (Шотландия) – Нил Робертсон (Австралия) – 13:10
У Ицзэ (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 13:8
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Теперь чисто китайский финал не выглядит сказкой, хотя всего год назад попадание одного представителя Поднебесной в эту стадию воспринималось как большой сюрприз.
Думается, Синьтун пройдет Мерфи: тот слишком авантюрно и нестабильно играет, включая временами режим берсерка, и длинная пауза могла пойти Шону в минус. Чжао же еще даже не стартовал на полную, ближе к финалам его вообще не остановить.
Робертсон котируется выше Хиггинса. У Джона наверняка где-то в голове сидит тот самый камбэк Нила со счета 9-4, после которого шотландец три года оправиться не мог. Да и Хиггинс просто удобный соперник для австралийца, хотя и обыграл того недавно в феврале.
Барри пока остается для меня фаворитом. Аллен не сильнее Уильямса. Готов Хоукинс хорошо, плюс исторически удачно выступает на ЧМ.
Ну а Вафаей уже прыгнул выше головы. Конечно, есть недавние примеры Гилберта или Джека Джонса, которые в схожем ранге проходили в полуфинал, вот только соперник у иранца еще больше голоден до побед и вообще какой-то бесстрашный.
Шансы У Ицзэ значительно выше, разве что он ментально перегорит или недонастроится, а на перса ничего не давит.
В Британии интерес к снукеру падает уже не первый год, старое поколение игроков уходит в закат, новое явно ниже уровнем. В Поднебесной наоборот -- это будущее место силы игры. Собственно, уже сейчас множество денежных турниров проводится в этой локации, и почти у всех топов на одежде спонсорские нашивки в виде иероглифов.
Количество начинает перерастать в качество, и если сейчас возможный китайский финал кажется удивительным, то через пятилетку может стать расхожим.
А в Крусибл будут ходить на ветеранский ивент, где после снятия ограничений встретятся все те же любимые многим игроки, мультичемпионы, но в более лайтовом формате шоу.
Прогнозы для того и существуют, чтобы ими делиться перед началом игр, а не после рассказывать всем, как Мерфи кого-то разрывает; это знают все, у кого есть интернет.
Можешь еще на досуге изучить от корки до корки большую зеленую полосатую ягоду и рассказать всем, что это арбуз, будет не менее забавно.
Касательно же того, кому и как бежать, то в предыдущей теме большинство прогнозируемого сбылось, это факт. Вылет Селби откровением не стал, я писал ранее, что Марку будет очень сложно. Барри у буков шел андердогом, а у меня -- наоборот. Вот поражение Ронни и Джадда действительно мимо, так здесь сел в лужу не только я, так бывает, играют не роботы, тем более что апсеты случились после ощутимого лидерства фаворитов и в решающем фрейме, что лишь добавило перца.
И поддерживают юзеры наверняка интересные и оригинальные мысли, а не сухие факты.
Для чего мне быть среднестатистическим пассажиром паровоза, как ты?!