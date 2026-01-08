29

Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/8 финала. О’Салливан проиграл Хиггинсу, Селби уступил У Ицзэ, Вафаей победил Трампа и другие результаты

О’Салливан проиграл Хиггинсу в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру.

В Шеффилде прошли партии 1/8 финала чемпионата мира по снукеру. 

Чемпионат мира по снукеру-2026

Шеффилд, Англия

1/8 финала

24 апреля

Сяо Годун (Китай) – Шон Мерфи (Англия) – 3:13

25 апреля

Кайрен Уилсон (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 9:13

Барри Хоукинс (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 13:9

26 апреля

Чжао Синьтун (Китай) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 13:9

27 апреля

Джон Хиггинс (Шотландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 13:12

Марк Селби (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 11:13

Крис Уэйклин (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 7:13

Хоссейн Вафаей (Иран) – Джадд Трамп (Англия) – 13:12

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
29 комментариев
Самое интересное начинается. Первый раунд оказался очень предсказуемым: 15 сеяных снукеристов из 16 прошли дальше, вылетел только Си, что тоже не назовешь сюрпризом. Китаец играл последний год слабо и, по сути, выше в топе относительно перса только за счет удачных выступлений на ЧМ.
По схожей схеме много рейтинговых очков потеряют финалисты 2024 года Джек Джонс и Кайрен, если не справится с Алленом. Марк -- это не Муди, он за ошибки будет планомерно наказывать.

А вот Мерфи после чудесного отскока в 1/16, где соперник не забил матчбол, мало того что разбавил доминацию китайцев в верхней части сетки, так вдобавок может второго отправить в отпуск, а дальше в любом случае ждет третий. Думается, им будет Синьтун.

Из остальных пар особняком стоит противостояние Хиггинса и О’Салливана, которым на двоих больше 100 лет. Джону тяжело даются затяжные матчи, так что если Ронни не словит в очередной раз дизмораль, то шансы Хиггинса минимальны.
Наверняка нелегко придется Селби, У Ицзэ набрал отличную форму. В поединке Хоукинс -- Уильямс я и вовсе считаю фаворитом Барри.
Уэйклин может преподнести сюрприз, но опять же если сам Робертсон сыграет очень плохо. Скорее всего, австралиец пройдет дальше.
Джадд должен без проблем финишировать Вайфая; собственно, у Трампа с иранцами разговор весной короткий.
Прекрасный слог, спасибо.
Это первый столетний матч в истории ЧМ или уже бывали?
Как Ронни умудрился проиграть матч, когда вел с разницей +6 фреймов - уму непостижимо.
Ронни - легенда конечно. Но.. Пора заканчивать. Годы.. Устает. От этого очень много ошибок. Отвратительно провел 3 сессию. Поэтому даже никакому Джону( Я боялся, что он у стола свалится от напряжения)умудрился проиграть с +6.
Он просто не в форме. Очень мало играл в этом сезоне. Будет больше играть — будет лучше готов.
Мэрфи уничтожает Годуна пока что.
Ай да Джон, во дает сеньор Помидор, со счета 4-9 отыгрался. Ронни сам виноват, вчера мог легко делать 10-6 или 11-5 в свою пользу, но, как с ним в последнее время бывает, перестал бороться. Сегодня ничего не изменилось.
Если раньше О’Салливан коллекционировал победы на ЧМ, то теперь что ни выступление, то апсет и попадание на постер. Так было на предыдущих мундиалях, так было в сезоне: поражение от Тепчайи после удивительной серии или от Робертсона в СА после двух максимумов случилось по схожей схеме.

Но это проблемы только Ракеты, он какой-то чрезмерной эмпатии к соперникам и своим болельщикам не проявляет, в последнее время и вовсе держится особняком, не исключено, что из троицы первым завершит карьеру. А у Хиггинса прям ренессанс, но шансы на титул ветерана считаю призрачными.
Какой там коэфф. был при счете 9-4? Учебу детей же надо оплачивать, или, всех уже выучил?
Да, вроде не нуждается он, иначе бы не пропускал половину сезона. К этому ЧМ явно подводился, поэтому отсутствовал на предшествующем турнире. Больше вопросов было к проигрышам в предыдущие годы. Здесь явно хотел победить, но психанул, собственно, финальная реакция показательна, когда еще до поиска снукеров сдался и даже толком не поздравил Хиггинса, просто убежал.
Чужая душа -- потемки, а у О’Салливана там вообще черная дыра.
Про Трампа и Вайфая смешно
Одногодки, но Ронни и свежее по форме, да и выглядит моложе
Хиггинс вцепился, как клещ, от стола не отгонишь
Ронни эпично расклеился, конечно. Особенно гадкое ощущение от того, что он сдался еще до того, как Хиггинс ударил по цветному. Бойцовский характер — это вообще не про ГОАТа, увы.
В какую же размазню Трамп превратился. За последний год и чемпионскую игру растерял, и характер. 10 десайдеров слил, в решающих фреймах его трясет, как юнца, хотя здесь и не должен был доводить до концовки. Бедолага даже лысеть начинает.
На первой строчке рейтинга Джадд пока номинально, но нет никаких сомнений, что осенью его там не будет.
Какие-то рекорды он в итоге перепишет к закату карьеры, но только один титул чемпиона мира -- это очень слабо для игрока его масштаба. Может, стоит тренера поменять или к психологу обратиться, некоторым игрокам помогло.
Хиггинс просто мужик! После 3 - 9 не верил. Вот это матч был! Один из лучших.
И Шелби китайца мариновал, но не домариновал :)) сегодня классные партии и это даже не четверть-финалы.
Еще Трампу попотеть придется сегодня.
