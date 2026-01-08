Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/8 финала. О’Салливан проиграл Хиггинсу, Селби уступил У Ицзэ, Вафаей победил Трампа и другие результаты
О’Салливан проиграл Хиггинсу в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру.
В Шеффилде прошли партии 1/8 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру-2026
Шеффилд, Англия
1/8 финала
24 апреля
Сяо Годун (Китай) – Шон Мерфи (Англия) – 3:13
25 апреля
Кайрен Уилсон (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 9:13
Барри Хоукинс (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 13:9
26 апреля
Чжао Синьтун (Китай) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 13:9
27 апреля
Джон Хиггинс (Шотландия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 13:12
Марк Селби (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 11:13
Крис Уэйклин (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 7:13
Хоссейн Вафаей (Иран) – Джадд Трамп (Англия) – 13:12
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
По схожей схеме много рейтинговых очков потеряют финалисты 2024 года Джек Джонс и Кайрен, если не справится с Алленом. Марк -- это не Муди, он за ошибки будет планомерно наказывать.
А вот Мерфи после чудесного отскока в 1/16, где соперник не забил матчбол, мало того что разбавил доминацию китайцев в верхней части сетки, так вдобавок может второго отправить в отпуск, а дальше в любом случае ждет третий. Думается, им будет Синьтун.
Из остальных пар особняком стоит противостояние Хиггинса и О’Салливана, которым на двоих больше 100 лет. Джону тяжело даются затяжные матчи, так что если Ронни не словит в очередной раз дизмораль, то шансы Хиггинса минимальны.
Наверняка нелегко придется Селби, У Ицзэ набрал отличную форму. В поединке Хоукинс -- Уильямс я и вовсе считаю фаворитом Барри.
Уэйклин может преподнести сюрприз, но опять же если сам Робертсон сыграет очень плохо. Скорее всего, австралиец пройдет дальше.
Джадд должен без проблем финишировать Вайфая; собственно, у Трампа с иранцами разговор весной короткий.
Если раньше О’Салливан коллекционировал победы на ЧМ, то теперь что ни выступление, то апсет и попадание на постер. Так было на предыдущих мундиалях, так было в сезоне: поражение от Тепчайи после удивительной серии или от Робертсона в СА после двух максимумов случилось по схожей схеме.
Но это проблемы только Ракеты, он какой-то чрезмерной эмпатии к соперникам и своим болельщикам не проявляет, в последнее время и вовсе держится особняком, не исключено, что из троицы первым завершит карьеру. А у Хиггинса прям ренессанс, но шансы на титул ветерана считаю призрачными.
Чужая душа -- потемки, а у О’Салливана там вообще черная дыра.
На первой строчке рейтинга Джадд пока номинально, но нет никаких сомнений, что осенью его там не будет.
Какие-то рекорды он в итоге перепишет к закату карьеры, но только один титул чемпиона мира -- это очень слабо для игрока его масштаба. Может, стоит тренера поменять или к психологу обратиться, некоторым игрокам помогло.
И Шелби китайца мариновал, но не домариновал :)) сегодня классные партии и это даже не четверть-финалы.
Еще Трампу попотеть придется сегодня.