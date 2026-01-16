Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/16 финала. Трамп победил Гэри Уилсона, О’Салливан обыгрывает Хэ Гоцяна, другие партии

Трамп сыграет с Уилсоном в 1/16 финала чемпионата мира по снукеру.

В Шеффилде проходят партии 1/16 финала чемпионата мира по снукеру. Действующий чемпион мира Чжао Синьтун обыграл Лиама Хайфилда. Чемпионат мира по снукеру-2026 Шеффилд, Англия 1/16 финала 18 апреля Чжао Синьтун (Китай) – Лиам Хайфилд (Англия) – 10:7 19 апреля Марк Аллен (Ирландия) – Чжан Аньда (Китай) – 10:6 Барри Хокинс (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 10:4 Сяо Годун (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:6 Марк Уильямс (Уэльс) – Антони Ковальски (Польша) – 10:4 20 апреля Дин Цзюньхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:5 Джон Хиггинс (Шотландия) – Эллистер Картер (Англия) – 10:7 Кайрен Уилсон (Англия) – Стэн Муди (Англия) – 10:7 21 апреля У Ицзэ (Китай) – Лэй Пэйфань (Китай) – 10:2 Шон Мерфи (Англия) – Фань Чжэни (Китай) – 10:9 Джадд Трамп (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:5 Крис Уэйклин (Англия) – Лиам Пуллен (Англия) – 5:4 (после первой сессии) Ронни О’Салливан (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 7:2 (после первой сессии) 22 апреля Марк Селби (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00 Сы Цзяхуэй (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 16.30 Нил Робертсон (Австралия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 21.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 19.