Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/16 финала. Трамп победил Гэри Уилсона, О’Салливан обыгрывает Хэ Гоцяна, другие партии
В Шеффилде проходят партии 1/16 финала чемпионата мира по снукеру.
Действующий чемпион мира Чжао Синьтун обыграл Лиама Хайфилда.
Чемпионат мира по снукеру-2026
Шеффилд, Англия
1/16 финала
18 апреля
Чжао Синьтун (Китай) – Лиам Хайфилд (Англия) – 10:7
19 апреля
Марк Аллен (Ирландия) – Чжан Аньда (Китай) – 10:6
Барри Хокинс (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 10:4
Сяо Годун (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:6
Марк Уильямс (Уэльс) – Антони Ковальски (Польша) – 10:4
20 апреля
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:5
Джон Хиггинс (Шотландия) – Эллистер Картер (Англия) – 10:7
Кайрен Уилсон (Англия) – Стэн Муди (Англия) – 10:7
21 апреля
У Ицзэ (Китай) – Лэй Пэйфань (Китай) – 10:2
Шон Мерфи (Англия) – Фань Чжэни (Китай) – 10:9
Джадд Трамп (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:5
Крис Уэйклин (Англия) – Лиам Пуллен (Англия) – 5:4 (после первой сессии)
Ронни О’Салливан (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 7:2 (после первой сессии)
22 апреля
Марк Селби (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00
Сы Цзяхуэй (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 16.30
Нил Робертсон (Австралия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 19.
Если Хэ Гоцян не оформит апсет семикратного, то в 1/8 сложится интересная пара О’Салливан -- Хиггинс/Картер.
Больше пока выделить нечего. Разве что Синьтун имеет хорошие шансы снять проклятье Крусибла, сетка у него несложная. И непонятно, в какой сейчас форме Кайрен, ему достался подающий надежды молодой Стэн Муди.
