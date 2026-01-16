15

Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/16 финала. Трамп победил Гэри Уилсона, О’Салливан обыгрывает Хэ Гоцяна, другие партии

Трамп сыграет с Уилсоном в 1/16 финала чемпионата мира по снукеру.

В Шеффилде проходят партии 1/16 финала чемпионата мира по снукеру.

Действующий чемпион мира Чжао Синьтун обыграл Лиама Хайфилда.

Чемпионат мира по снукеру-2026

Шеффилд, Англия

1/16 финала

18 апреля

Чжао Синьтун (Китай) – Лиам Хайфилд (Англия) – 10:7

19 апреля

Марк Аллен (Ирландия) – Чжан Аньда (Китай) – 10:6

Барри Хокинс (Англия) – Мэттью Стивенс (Уэльс) – 10:4

Сяо Годун (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 10:6

Марк Уильямс (Уэльс) – Антони Ковальски (Польша) – 10:4

20 апреля

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Дэвид Гилберт (Англия) – 10:5

Джон Хиггинс (Шотландия) – Эллистер Картер (Англия) – 10:7

Кайрен Уилсон (Англия) – Стэн Муди (Англия) – 10:7

21 апреля

У Ицзэ (Китай) – Лэй Пэйфань (Китай) – 10:2

Шон Мерфи (Англия) – Фань Чжэни (Китай) – 10:9

Джадд Трамп (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:5

Крис Уэйклин (Англия) – Лиам Пуллен (Англия) – 5:4 (после первой сессии)

Ронни О’Салливан (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 7:2 (после первой сессии)

22 апреля

Марк Селби (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 12.00

Сы Цзяхуэй (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 16.30

Нил Робертсон (Австралия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 19.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Зачем здесь тэг "Никита Михалков"?
Чемпионат сразу стартует с плотной зарубы Аллен -- Аньда, таких в первом раунде будет немного. "Повезло" еще Хиггинсу, Селби и Трампу.
Если Хэ Гоцян не оформит апсет семикратного, то в 1/8 сложится интересная пара О’Салливан -- Хиггинс/Картер.

Больше пока выделить нечего. Разве что Синьтун имеет хорошие шансы снять проклятье Крусибла, сетка у него несложная. И непонятно, в какой сейчас форме Кайрен, ему достался подающий надежды молодой Стэн Муди.
Ответ maximus388
Комментарий скрыт
Ответ Xiil
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Картер провалил вторую сессию против Хиггинса. Посмотрим что Ронни покажет. Надеюсь на его встречу с Хиггинсом.
Кайрен мог и отлететь сегодня, но сдюжил против молодого и перспективного.
Где посмотреть можно?
Ответ Michael S.Mooti
В VK есть ряд групп, где проходят трансляции, легко прогуглить, либо здесь:
https://snooker-live.ru/
Ответ maximus388
Спасибо!
Снукер. Tour Championship. Финал. Чжао Синьтун обыграл Трампа
5 апреля, 21:07
Снукер. Tour Championship. 1/2 финала. Робертсон уступил Трампу, Чжао Синьтун обыграл Хиггинса
4 апреля, 21:21
Снукер. Tour Championship. 1/4 финала. Трамп обыграл Мерфи, Селби уступил Хиггинсу и другие результаты
2 апреля, 21:59
Снукер. Tour Championship. 1/8 финала. Уильямс уступил Хиггинсу, Хоукинс обыграл Ун-Нуха, другие результаты
31 марта, 21:57
Снукер. World Open. О’Салливан проиграл Ун-Нуху в финале
22 марта, 14:01
Снукер. World Open. 1/2 финала. О’Салливан обыграл У Ицзэ, Трамп уступил Ун-Нуху
21 марта, 19:43
«Величие не имеет границ🐐». Джокович отреагировал на рекорд Ронни О’Салливана в 153 очка
21 марта, 09:06
Снукер. World Open. 1/4 финала. О’Салливан обыграл Дэя, Трамп победил Вафаея и другие результаты
20 марта, 14:00
Снукер. Мастерс. Кайрен Уилсон в финале обыграл Джона Хиггинса
19 января, 06:12
Снукер. Мастерс. 1/2 финала. Трамп уступил Хиггинсу, Уилсон обыграл У Ицзэ
18 января, 06:00
«Встречаются старые каталы, и сумма за партию может доходить до $20 тысяч. Такая «Игра в кальмара» – ставишь на своего человека». Чемпионка мира Ткач о бильярде в США
8 августа 2025, 07:35
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
3 июля 2024, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
7 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
2 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
15 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
17 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
8 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
8 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
2 мая 2018, 13:40
Рекомендуем