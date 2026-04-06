Снукер. Tour Championship. Финал. Чжао Синьтун обыграл Трампа

5 апреля в Манчестере прошел финал снукерного турнира Tour Championship. Джадд Трамп проиграл Чжао Синьтуну.
Джадд Трамп (Англия) – Чжао Синьтун (Китай) – 3:10
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
На бумаге вроде Джадд -- фаворит, плюс отдыхал на день дольше, но я небольшое преимущество отдаю Синьтуну.
Трамп стал сильно зависим от эмоций, отсюда и неудачный сезон, а также череда поражений в десайдере; будто англичанин моментами сам в себя не верит, принимая неверные решения. А китаец, как робот, даже с некой ленцой монотонно разбирает соперников и штампует серии. Вряд ли он развалится, даже если будет уступать в счете, наоборот, в этом году Чжао вытаскивал совсем безнадежные матчи.
Скорее, спада можно ждать от Джадда, но и этого не хотелось бы, особенно с учетом стартующего скоро ЧМ дизмораль никому не нужна. Более того, Синьтун ведь не просто один из череды соперников, это, по сути, самый главный конкурент Трампа в общем зачете рейтинга. Победить в такой ситуации вдвойне приятнее. Удачи обоим.
В 1/2 просто уничтожить Хиггинса 10:1 и сразу же вынести Трампа в финале 10:3!
Лучший игрока мира прямо сейчас.
При этом играет легко и красиво.