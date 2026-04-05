Снукер. Tour Championship. 1/2 финала. Робертсон уступил Трампу, Чжао Синьтун обыграл Хиггинса
Трамп обыграл Робертсона в 1/2 финала турнира Tour Championship по снукеру.
В Манчестере прошли партии 1/2 финала снукерного турнира Tour Championship.
Снукер
Tour Championship
Манчестер, Англия
1/2 финала
3 апреля
Джадд Трамп (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 10:4
4 апреля
Джон Хиггинс (Шотландия) – Чжао Синьтун (Китай) – 1:10
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Отдельная благодарность Трампу за то, что освободил вечер пятницы, поскольку доигрывание превращается в формальность.
Завтра Синьтун должен закрывать деда, и тогда в воскресенье будет отличная вывеска с непредсказуемым исходом: чемпион мира и будущее снукера против лидера рейтинга и лучшего игрока последних лет. А там, чем черт не шутит, может, и репетиция будущего финала мундиаля.
Если уж кому ломать проклятье Крусибла, так это китайцу. Про Джадда и говорить не приходится: при всех его регалиях и рекордах лишь одна виктория на ЧМ -- это очень мало.