Снукер. Tour Championship. 1/2 финала. Робертсон уступил Трампу, Чжао Синьтун обыграл Хиггинса

Трамп обыграл Робертсона в 1/2 финала турнира Tour Championship по снукеру.

В Манчестере прошли партии 1/2 финала снукерного турнира Tour Championship. 

Снукер

Tour Championship

Манчестер, Англия

1/2 финала

3 апреля

Джадд Трамп (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 10:4

4 апреля

Джон Хиггинс (Шотландия) – Чжао Синьтун (Китай) – 1:10 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
Tour Championship
Чжао Синьтун
снукер
Робертсон пока не приехал, но и Трамп пока очень похожь на праймового Трампа. 4:0 к перерыву
Робертсон пока не приехал, но и Трамп пока очень похожь на праймового Трампа. 4:0 к перерыву
В новост написано что типа робератсон выигрывает. Это не такИ ?
В новост написано что типа робератсон выигрывает. Это не такИ ?
Мужчина. Возмите себя в руки, и спать. Нил слил. Причём играл неплохо, несмотря на счёт, очень неплохо. Но Джад был лучшей версией Трампа, один из лучших матчей в сезоне провёл
Молодец Джадд, уверенно сыграл от начала и до конца. То, что у мельбурнской машины закончился бензин, -- не его проблема. Меньше нужно круги наворачивать вокруг стола. Хоукинс так бы не развалился.
Отдельная благодарность Трампу за то, что освободил вечер пятницы, поскольку доигрывание превращается в формальность.

Завтра Синьтун должен закрывать деда, и тогда в воскресенье будет отличная вывеска с непредсказуемым исходом: чемпион мира и будущее снукера против лидера рейтинга и лучшего игрока последних лет. А там, чем черт не шутит, может, и репетиция будущего финала мундиаля.
Если уж кому ломать проклятье Крусибла, так это китайцу. Про Джадда и говорить не приходится: при всех его регалиях и рекордах лишь одна виктория на ЧМ -- это очень мало.
Когдатоуважаемая редакция спортс. Алё. У вас непозволяемая, кмк, ошибка. Ну внимательнее будьте, пожалуйста. Спасибо
