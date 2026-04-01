Снукер. Tour Championship. 1/4 финала. Мерфи сыграет с Трампом, Робертсон против Хоукинса, другие партии
В Манчестере пройдут партии 1/4 финала снукерного турнира Tour Championship.
Снукер
Tour Championship
Манчестер, Англия
1/4 финала
1 апреля
Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 15.00
Нил Робертсон (Австралия) – Барри Хоукинс (Англия) – 15.00
Чжао Синьтун (Китай) – Крис Уэйклин (Англия) – 21.00
2 апреля
Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество – 19.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
