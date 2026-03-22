Снукер. World Open. О’Салливан проиграл Ун-Нуху в финале
Тепчайя Ун-Нух одержал победу в финале турнира по снукеру World Open, обыграв Ронни О’Салливана.
Снукер
World Open-2026
Юйшань, Китай
Финал
Ронни О’Салливан (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 7:10
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 19.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Всё. Ун-ну красавец, буду за него на чемпионате мира.
Ронни был, есть и останется самым невероятным снукеристом. Да, уступил, не больно и старался, как всегда был занят своими мыслями. Прошли те времена, когда китайские снукеристы для него были вызовом. Теперь он с ними играет мягко, чтобы не повторить травмирующий опыт, как с Дином, бедный мальчик. Уже только ради брейка 153 стоило приехать. Было приятно видеть Ронни довольного собой. Удивили китайские зрители, даже прочухали свидетелями чего они были. Где-нибудь в ЮК там бы такое устроили!
