«Величие не имеет границ🐐». Джокович отреагировал на рекорд Ронни О’Салливана в 153 очка
Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на рекорд английского снукериста Ронни О’Салливана.
20 марта в 1/4 финала World Open в Китае Ронни набрал 153 очка в одном подходе, что является абсолютным рекордом.
Это стало возможно благодаря правилу «свободного шара» после фола соперника – сыграв 14 черных и два розовых шара, О’Салливан зачистил «домашнюю» позицию цветных шаров и завершил фрейм подходом 153.
«Величие не имеет границ🐐», – написал Джокович в соцсети.
О’Салливану также принадлежит рекорд по количеству максимальных брейков (147) — 17 за карьеру. Он является первым и единственным игроком, преодолевшим отметку в 1300 сотенных серий.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Новака Джоковича
Но, Ронни О’Салливана знают многие. Абсолютная легенда.
Он и есть бильярд.