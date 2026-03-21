«Величие не имеет границ🐐». Джокович отреагировал на рекорд Ронни О’Салливана в 153 очка

Новак Джокович о рекорде Ронни О’Салливана: величие не имеет границ.

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на рекорд английского снукериста Ронни О’Салливана .

20 марта в 1/4 финала World Open в Китае Ронни набрал 153 очка в одном подходе, что является абсолютным рекордом.

Это стало возможно благодаря правилу «свободного шара» после фола соперника – сыграв 14 черных и два розовых шара, О’Салливан зачистил «домашнюю» позицию цветных шаров и завершил фрейм подходом 153.

«Величие не имеет границ🐐», – написал Джокович в соцсети.

О’Салливану также принадлежит рекорд по количеству максимальных брейков (147) — 17 за карьеру. Он является первым и единственным игроком, преодолевшим отметку в 1300 сотенных серий.