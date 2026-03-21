  • «Величие не имеет границ🐐». Джокович отреагировал на рекорд Ронни О’Салливана в 153 очка
Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на рекорд английского снукериста Ронни О’Салливана

20 марта в 1/4 финала World Open в Китае Ронни набрал 153 очка в одном подходе, что является абсолютным рекордом. 

Это стало возможно благодаря правилу «свободного шара» после фола соперника – сыграв 14 черных и два розовых шара, О’Салливан зачистил «домашнюю» позицию цветных шаров и завершил фрейм подходом 153.

«Величие не имеет границ🐐», – написал Джокович в соцсети.

О’Салливану также принадлежит рекорд по количеству максимальных брейков (147) — 17 за карьеру. Он является первым и единственным игроком, преодолевшим отметку в 1300 сотенных серий.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Новака Джоковича
Большинство обывателей понятия не имеет, какие правила в снукере, какие там есть соревнования и звёзды.
Но, Ронни О’Салливана знают многие. Абсолютная легенда.
Он и есть бильярд.
Ответ G.H.O.S.T.
Раньше у всех был евроспорт, и там очень много снукера показывали, миллениалы в тренде )
Ответ G.H.O.S.T.
Со всем согласен кроме последнего предложения. Ронни - и есть снукер. А вот бильярд - это Сталев, ну или Абрамов :)
Как можно набрать 153 очка, если максимальный брейк 147?
Ответ edik_m
На ошибке соперника
Ответ edik_m
Когда за ситуационную ошибку соперника можно до начала серии пробить "штрафной" удар и заработать очки
Да, смотрел вчера. Красиво! Жаль не максимум.
Ответ гилберт
Ну максимум тут слов не уместно, если больше максимума, а так да, розовый вместо чёрного ушёл
Ответ NoN
Максимум, он и в Азии максимум.
Легенда.Смотрим дальше.
Я еще в школе в 1990-х благодаря Евроспорту знал Ронни. И вот уже середина 2020-х, а Ронни по-прежнему творит чудеса на столе!
Материалы по теме
Снукер. World Open. 1/2 финала. О’Салливан обыграл У Ицзэ, Трамп против Ун-Нуха
11 минут назад
Анас повторил рекорд Гусева по очкам за одну регулярку КХЛ. У форварда минского «Динамо» 89 баллов в 67 играх
вчера, 17:32Видео
Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем, который держался 16 лет
вчера, 12:19
Рекомендуем
Главные новости
Снукер. World Open. 1/2 финала. О’Салливан обыграл У Ицзэ, Трамп против Ун-Нуха
11 минут назад
Снукер. World Open. 1/4 финала. О’Салливан обыграл Дэя, Трамп победил Вафаея и другие результаты
вчера, 14:00
Снукер. Мастерс. Кайрен Уилсон в финале обыграл Джона Хиггинса
19 января, 06:12
Снукер. Мастерс. 1/2 финала. Трамп уступил Хиггинсу, Уилсон обыграл У Ицзэ
18 января, 06:00
Снукер. Мастерс. 1/4 финала. У Ицзэ обыграл Сяо Годуна, Робертсон уступил Уилсону
16 января, 23:11
Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуя, Робертсон одолел Уэйклина, другие результаты
14 января, 22:47
Scottish Open. Уэйклин в финале обыграл Чана
21 декабря 2025, 20:54
Снукер. Чемпионат Великобритании. Селби обыграл Трампа в финале
8 декабря 2025, 06:10
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Робертсона, Селби победил Мерфи
6 декабря 2025, 22:50
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя, Селби победил Хоукинса, другие результаты
5 декабря 2025, 23:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Встречаются старые каталы, и сумма за партию может доходить до $20 тысяч. Такая «Игра в кальмара» – ставишь на своего человека». Чемпионка мира Ткач о бильярде в США
8 августа 2025, 07:35
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
3 июля 2024, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
7 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
2 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
15 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
17 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
8 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
8 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
2 мая 2018, 13:40
Рекомендуем