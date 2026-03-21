Снукер. World Open. 1/2 финала. О’Салливан обыграл У Ицзэ, Трамп уступил Ун-Нуху

О’Салливан обыграл У Ицзэ в 1/2 финала турнира World Open.

21 марта прошли партии 1/2 финала турнира по снукеру World Open. 

Ронни О’Салливан (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 6:5

Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 4:6

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Пошёл смотреть как играет Ронни.
Сегодня неровно. Но на десайдере сохранил концентрацию, использовал свой шанс и взял на классе.
Вот жаль не досмотрел, дела появились неотложные. Вам спасибо за инфу.
Народ, у кого какое мнение по поводу зелёного Ан-ну в первом фрейме с Джаддом? Были основания вернуть позицию (даже с учётом того, что мисс объявлять нельзя было)? По-моему, весьма некрасивый поступок, не ожидал от тайца.
не очень понимаю, в чем вопрос. рефери наказвла Чепчаю по правилам, дала свободный шар за то, что не было попытки попасть в прицельный шар, почему должно быть что-то большее, если этот момент четко в правилах прописан
Свободный был очень странный, на тоненького, но рефери видней, хотя я подобного раньше не видел, потому что уж очень далеко черный позади находился, создавалось ощущение, что его не задеть первым даже при экстремальной резке зелёного. Но это так, к слову...

А что касается моего вопроса, я солидарен с Нилом, который этот матч комментировал. По правилам нарушения не было, но в снукере есть (и не на последних ролях) такое понятие, как дух игры и честного соперничества. Это когда игроки сами объявляют на себе фол, если реф не заметил, когда при восстановлении позиции снукера двигают белый в менее удобное место для себя (потому что так ближе к оригиналу позиции и они не хотят получать несправедливое преимущество), таких примеров масса, этим и прекрасен снукер, потому что это - честная игра джентльменов. А Ан-ну поступил некрасиво, даже не попытавшись выйти из снукера легально, потому что боялся большого штрафа за потенциальный контакт с черным и свободного шара. Его "попытка" - трусость и неуважение, за что реф имеет полное право его наказать, о чём и говорил Нил, приводя пример из своей ранней карьеры. Был бы на месте рефериньи кто-то типо Верхааса, Колиера или даже Брендана Мора, они бы точно что-то сделали по этому поводу. Девочке не хватило опыта и авторитета, так бывает, но по-хорошему, Ан-ну нужно было наказывать.
