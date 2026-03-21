Снукер. World Open. 1/2 финала. О’Салливан обыграл У Ицзэ, Трамп уступил Ун-Нуху
О’Салливан обыграл У Ицзэ в 1/2 финала турнира World Open.
21 марта прошли партии 1/2 финала турнира по снукеру World Open.
Снукер
World Open-2026
Юйшань, Китай
1/2 финала
Ронни О’Салливан (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 6:5
Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 4:6
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А что касается моего вопроса, я солидарен с Нилом, который этот матч комментировал. По правилам нарушения не было, но в снукере есть (и не на последних ролях) такое понятие, как дух игры и честного соперничества. Это когда игроки сами объявляют на себе фол, если реф не заметил, когда при восстановлении позиции снукера двигают белый в менее удобное место для себя (потому что так ближе к оригиналу позиции и они не хотят получать несправедливое преимущество), таких примеров масса, этим и прекрасен снукер, потому что это - честная игра джентльменов. А Ан-ну поступил некрасиво, даже не попытавшись выйти из снукера легально, потому что боялся большого штрафа за потенциальный контакт с черным и свободного шара. Его "попытка" - трусость и неуважение, за что реф имеет полное право его наказать, о чём и говорил Нил, приводя пример из своей ранней карьеры. Был бы на месте рефериньи кто-то типо Верхааса, Колиера или даже Брендана Мора, они бы точно что-то сделали по этому поводу. Девочке не хватило опыта и авторитета, так бывает, но по-хорошему, Ан-ну нужно было наказывать.