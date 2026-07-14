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  4. Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. Ей было 53 года

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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. Ей было 53 года
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева.

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева скончалась в возрасте 53 лет.

Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Бывшая спортсменка умерла в ночь на 14 июля, причины не уточняются.

Куклева – олимпийская чемпионка Нагано-1998 в спринте, на этих же Играх брала серебро в эстафете, а в Солт-Лейк-Сити-2002 – бронзу в эстафете. Также на ее счету три золота, два серебра и бронза чемпионатов мира.

«Триумф Галины Алексеевны на Олимпиаде в Нагано в 1998 году стал одним из самых ярких и драматичных моментов в истории российского биатлона. В спринте на 7,5 км она завоевала золото, опередив соперницу всего на 0,7 секунды – эта победа запомнилась всем не только напряженной борьбой, но и искренними эмоциями спортсменки на пьедестале.

На счету Галины Куклевой – не только олимпийское золото, но и многочисленные награды чемпионатов мира и Европы, а также победы на этапах Кубка мира. Она трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках, демонстрируя не только личное мастерство, но и умение быть надежной частью команды. Всего в ее активе – 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 – в личных гонках.

Завершив спортивную карьеру в 2003 году, Галина Алексеевна не ушла из спорта, а посвятила себя воспитанию новых поколений атлетов. Она работала в Тюменском государственном университете, передавая свой опыт и знания молодым спортсменам, была наставником и примером для многих. Ее вклад в развитие биатлона в Тюменской области и в России в целом невозможно переоценить: она не просто делилась техническими приемами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион – это прежде всего человек с сильным характером и высокими моральными принципами.

За свои достижения Галина Куклева была удостоена высоких государственных наград, включая Орден Почёта и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она была почетной гражданкой родного Ишимбая, и для земляков оставалась не просто прославленной спортсменкой, а человеком, который никогда не забывал свои корни и всегда стремился помогать родному краю.

СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь – образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, ее достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов. Светлая память», – говорится в сообщении СБР.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов России
происшествия
Галина Куклева

Комментарии

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Это печально,молодая еще...Смотрел те гонки...Светлая память.
ОтветСергей Круг
Это печально,молодая еще...Смотрел те гонки...Светлая память.
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ОтветJBa
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Это потому что она бегала по лыжне быстрее Ахатовой и Ишмуратовой. Просто не успевал заметить.

Светлая память... большая спортсменка и так рано.
Олимпиада-1998 - первая зимняя Олимпиада, которую смотрел осознанно, которую помню. И помню ту победу Куклевой, как она опередила Дизль. Особенно радостно было, ведь она тогда уже жила и тренировалась в Тюмени... Знал Галину Алексеевну лично, была очень добрым и хорошим человеком. Светлая память
ОтветBartez1986
Олимпиада-1998 - первая зимняя Олимпиада, которую смотрел осознанно, которую помню. И помню ту победу Куклевой, как она опередила Дизль. Особенно радостно было, ведь она тогда уже жила и тренировалась в Тюмени... Знал Галину Алексеевну лично, была очень добрым и хорошим человеком. Светлая память
я помню, что в прямом эфире ту гонку не показали, очнулись, когда поняли, чтоб будет медаль
Как же рано… навсегда в наших сердцах. И Нагано 1998 будем помнить
Фига себе новость. Одно из детских воспоминаний, как Куклева Дизль побеждает в спринте в Нагано, я толком не понимал правила, но радости было полно, когда батя сказал, что это победа.
Ох...Легенда. Эта секунда с небольшим от Дизль на финише спринта навсегда в памяти. Светлая память.
Обалдеть , такая молодая еще 🥺
Такие светлые воспоминания из детства когда они побеждали на Олимпиаде, светлая память
Биатлон в детстве когда смотрел лет 25 назад помню Куклева уже заканчивала и считалась ветераном сборной по сравнению с молодыми Пылевой, Ишмуратовой и Ахатовой. Если честно удивился когда узнал что ей 53, и она всего лишь на 2 года старше Пылевой. Светлая память....
Точно помню, что одна из немногих в нашей сборной, кто носила желтую майку лидера Кубка мира. светлая память..
блин 🥺 сколько же нас тут кто помнит её смотрев биатлон в детстве! момню, начинал смотреть вместе с родителями, как раз пришлось на пик её карьеры. очень очень жаль...
Соболезнование родным, близким и друзьям Галины. К сожалению, слишком рано она ушла в мир иной. Замечательная и титулованная была биатлонистка, хорошая подруга по команде. Светлая ей память.
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