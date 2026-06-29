Васильев об отстранении россиян: «Надо подавать иски и требовать огромные денежные компенсации, чтобы это было хорошим уроком для русофобов и злодеев»

Васильев: нужно требовать денежные компенсации за отстранение российских атлетов.

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что российской стороне нужно подавать судебные иски и требовать от международных федераций денежные компенсации за отстранение российских атлетов.

«Нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Если мы сейчас простим им все беззаконие, которое они творили в отношении ребят и девушек, сломав им спортивные судьбы, то история через какое-то время может повториться.

Поэтому нам необходимо достойно и в полном объеме завершить эту эпопею. Необходимо выставлять встречные иски всем международным федерациям, которые незаконно отстранили наших спортсменов. И требовать огромные денежные компенсации, чтобы для них это было хорошим уроком. Для всех тех русофобов и злодеев, которые навредили и нашим спортсменам, и олимпийскому движению в целом.

Какие бы ни складывались наши отношения с ними сейчас, хорошо или нет, пусть международные федерации сначала расплатятся с нами до конца. С нашими ребятами и федерациями за те убытки, которые они понесли в связи с незаконным отстранением. И вот тогда они нас будут уважать.

Если мы будем последовательными, то это послужит хорошим фундаментом на будущее. Чтобы они задумались, чем для них это может потом обернуться. Такие иски надо обязательно выставлять.

И дело даже не столько в деньгах, а в том, чтобы те горячие головы, которые хотят кого-то отстранить или кому-то навредить, понимали, что их ждет. Надо еще выставить иски не только федерациям, но и персонально тем лицам, которые инициировали это отстранение, президентам этих организаций. Я считаю, что это будет справедливо», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

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