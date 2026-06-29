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  4. Васильев об отстранении россиян: «Надо подавать иски и требовать огромные денежные компенсации, чтобы это было хорошим уроком для русофобов и злодеев»

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Васильев об отстранении россиян: «Надо подавать иски и требовать огромные денежные компенсации, чтобы это было хорошим уроком для русофобов и злодеев»
Васильев: нужно требовать денежные компенсации за отстранение российских атлетов.

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что российской стороне нужно подавать судебные иски и требовать от международных федераций денежные компенсации за отстранение российских атлетов. 

«Нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Если мы сейчас простим им все беззаконие, которое они творили в отношении ребят и девушек, сломав им спортивные судьбы, то история через какое-то время может повториться.

Поэтому нам необходимо достойно и в полном объеме завершить эту эпопею. Необходимо выставлять встречные иски всем международным федерациям, которые незаконно отстранили наших спортсменов. И требовать огромные денежные компенсации, чтобы для них это было хорошим уроком. Для всех тех русофобов и злодеев, которые навредили и нашим спортсменам, и олимпийскому движению в целом.

Какие бы ни складывались наши отношения с ними сейчас, хорошо или нет, пусть международные федерации сначала расплатятся с нами до конца. С нашими ребятами и федерациями за те убытки, которые они понесли в связи с незаконным отстранением. И вот тогда они нас будут уважать.

Если мы будем последовательными, то это послужит хорошим фундаментом на будущее. Чтобы они задумались, чем для них это может потом обернуться. Такие иски надо обязательно выставлять.

И дело даже не столько в деньгах, а в том, чтобы те горячие головы, которые хотят кого-то отстранить или кому-то навредить, понимали, что их ждет. Надо еще выставить иски не только федерациям, но и персонально тем лицам, которые инициировали это отстранение, президентам этих организаций. Я считаю, что это будет справедливо», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoденьги
отстранение и возвращение России
logoДмитрий Васильев

Комментарии

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Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж......
Говорили, что если не допустят, будут иски, но что-то тишина полнейшая. Всех всё устраивает, видимо. Прошло две недели после заседаний ису, после которых не сказано было ничего вообще. Где обещанные коммюнике непонятно. Почему молчат все со всех сторон непонятно. Почему не сообщить то, что уже известно, что за тайны.
Хорошо чесать языком, когда своими деньгами не отвечаешь.
Подавай не подавай, всё равно получишь...
васильев вероятно не в курсе дел... (услышал и понёс...)
а по факту:
1. Совет FIS не представил достаточного правового обоснования для исключения (ВСЕХ! ) российских и белорусских спортсменов», поэтому полный запрет на участие в соревнованиях по признаку гражданства был признан дискриминационным и нарушающим устав организации".
т.е. всего лишь - не представил достаточного правового обоснования...
2. нейтрально участвовать можно. а вот далее - вопрос нейтральности - его рассматривают другие люди и "правовое обоснование" на отказ у них имеется... и на этом этапе рубят всех, кто каким либо образом не соответствует этим критериям...
Ну подавай Мосгорсуд, выиграете, государство заплатит компенсациии...
Сам то готов иск подать, оплатить юристов и все судебные издержки в случае проигрыша?
«Какие бы не складывались наши отношения с ними сейчас...»

Ну дорогая редакция Спорца, ну найми ты наконец корректора. Какие бы НИ складывались наши отношения. НИ! НИ! НИ! На том стоит и стоять будет русская земля! Я сказал!
Требовать вы можете только "долива после отстоя".
Мне кажется, надо обязать всех россиян подавать индивидуальные иски и требовать огромные денежные компенсации. Тогда победа будет за нами. Представляете, 130 миллионов исков, а уж сколько денежных компенсаций. Огромных. Я и сосчитать не в состоянии. Но, слюнки уже текут.
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