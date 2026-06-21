Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал бразильца Пеле лучшим игроком в истории футбола, оценив при этом заслуги форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Месси – футболист мирового уровня. Зарекомендовал себя во всех матчах, где выступал. На таких, как Месси, Пеле, Марадона, Эйсебио, заполнялись стадионы, чтобы их увидеть.
Очень правильно поступили аргентинцы, что сделали ему статую. Тот же Марадона нарушал режим, но когда он ушел из жизни, то в стране объявили национальный траур.
Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Я видел на поле Пеле в 65-м году в «Лужниках». Сидел на скамейке, от меня в 25 метрах он забил такой гол, какой никому не снился. У него было столько индивидуальных качеств. Для меня Пеле – лучший», – сказал Тихонов.
«Когда твой папа страдал детскими болезнями и лежал пересыпанный тальком, я еще играл за сборную Одессы хавбеком!».
«Давно ли я в футболе? Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю».
«Смотрю: мяч летит сверху, я его принимаю на голову, а это кирпич. В пыль. В пыль – не голова, а кирпич в пыль».
«Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?».
«Я был самый грязный. Был виртуоз, но был самый грязный. Я без гола не уходил – они заканчивали игру, я забивал гол. Не мог я уйти без гола».
«Я из девяти пенальти тебе девять в девятку положу. Я сигареты вышибаю изо рта с 30 метров».
Ох уж этот старый пердун советской выправки)