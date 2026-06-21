Тихонов назвал Пеле лучшим в истории футбола и оценил величие Лионеля Месси.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал бразильца Пеле лучшим игроком в истории футбола, оценив при этом заслуги форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси – футболист мирового уровня. Зарекомендовал себя во всех матчах, где выступал. На таких, как Месси, Пеле, Марадона, Эйсебио , заполнялись стадионы, чтобы их увидеть.

Очень правильно поступили аргентинцы, что сделали ему статую. Тот же Марадона нарушал режим, но когда он ушел из жизни, то в стране объявили национальный траур.

Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Я видел на поле Пеле в 65-м году в «Лужниках». Сидел на скамейке, от меня в 25 метрах он забил такой гол, какой никому не снился. У него было столько индивидуальных качеств. Для меня Пеле – лучший», – сказал Тихонов.