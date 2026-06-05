Михаил Дегтярев: «Санкции в отношении российского спорта оказались стимулом для изменений, которые назревали годами, если не десятилетиями»
Министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев выразил мнение, что санкции помогли изменить российский спорт.
«Санкции в отношении российского спорта оказались дополнительным стимулом для изменений, которые назревали годами, если не десятилетиями. Наш вдохновитель в этом деле – президент России Владимир Владимирович Путин, который в 2024 году дал старт консолидации отрасли и ключевым преобразованиям.
Сам будучи мастером спорта по дзюдо и самбо, президент понимает значение спорта для страны. Это инструмент повышения продолжительности жизни граждан, часть патриотической повестки: десятки миллионов людей следят за спортивными результатами наших атлетов, которые наравне с другими достижениями страны формируют гордость за Россию.
Впервые в современной истории России министр спорта также избран председателем ОКР. Президент дал на это свое разрешение, и спортивное сообщество поддержало его. Благодаря связке на уровне Госсовета в лице помощника президента Александра Дюмина и правительства на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко отрасль получила импульс.
В мае вступил в силу закон о согласовании с Министерством спорта назначения и увольнения региональных министров спорта. Это дает больше рычагов для настройки отрасли, более эффективного и прозрачного расходования средств, международной коммуникации. <...>
Запущен процесс объединения федераций по образцу международных. Это и финансовое и управленческое усиление спорта: в руководство приходят опытные люди с серьезными ресурсами и международными связями.
У каждой федерации, которая объединилась или получила нового руководителя, есть результаты. Водные виды спорта – флагман нашего возвращения в мировой спорт. С Федерации гимнастики России снят бан на международные старты. Легкая атлетика добилась снятия допинговых санкций и получила право проводить международные соревнования в России. Тяжелоатлеты вернулись на международные старты и выступают очень результативно: недавно команда вернулась с чемпионата Европы в Батуми, где завоевала 18 медалей.
Начаты реформы в спортивном образовании, студенческом спорте, который во всем мире служит базой для выявления талантливых спортсменов и пополнения резерва. <...> В целом это одна из самых масштабных реформ спортивного ведомства за многие годы.
Мы усилили управляемость отрасли, контроль над ресурсами, регионами и кадрами и уже видим плоды, в том числе в виде достижений, наград и признания, как дома, так и на международной арене», – написал Дегтярев в колонке для «Ведомостей».
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Из позитивного только отъезд Гном Гномыча в Азербайджан!
В смысле вдохновитель действий, которые привели к санкциям? По тонкому льду идет министр)
Итог недели прост —
Нас снова поимели,
Как в гриву, так и в хвост.
Но мы покажем xpен им
Со всею прямотой,
Поскольку только крепнем
От процедуры той.
© Игорь Иртеньев