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Михаил Дегтярев: «Санкции в отношении российского спорта оказались стимулом для изменений, которые назревали годами, если не десятилетиями»

Дегтярев: санкции в отношении российского спорта стали стимулом для изменений.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев выразил мнение, что санкции помогли изменить российский спорт.

«Санкции в отношении российского спорта оказались дополнительным стимулом для изменений, которые назревали годами, если не десятилетиями. Наш вдохновитель в этом деле – президент России Владимир Владимирович Путин, который в 2024 году дал старт консолидации отрасли и ключевым преобразованиям.

Сам будучи мастером спорта по дзюдо и самбо, президент понимает значение спорта для страны. Это инструмент повышения продолжительности жизни граждан, часть патриотической повестки: десятки миллионов людей следят за спортивными результатами наших атлетов, которые наравне с другими достижениями страны формируют гордость за Россию.

Впервые в современной истории России министр спорта также избран председателем ОКР. Президент дал на это свое разрешение, и спортивное сообщество поддержало его. Благодаря связке на уровне Госсовета в лице помощника президента Александра Дюмина и правительства на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко отрасль получила импульс.

В мае вступил в силу закон о согласовании с Министерством спорта назначения и увольнения региональных министров спорта. Это дает больше рычагов для настройки отрасли, более эффективного и прозрачного расходования средств, международной коммуникации. <...>

Запущен процесс объединения федераций по образцу международных. Это и финансовое и управленческое усиление спорта: в руководство приходят опытные люди с серьезными ресурсами и международными связями.

У каждой федерации, которая объединилась или получила нового руководителя, есть результаты. Водные виды спорта – флагман нашего возвращения в мировой спорт. С Федерации гимнастики России снят бан на международные старты. Легкая атлетика добилась снятия допинговых санкций и получила право проводить международные соревнования в России. Тяжелоатлеты вернулись на международные старты и выступают очень результативно: недавно команда вернулась с чемпионата Европы в Батуми, где завоевала 18 медалей.

Начаты реформы в спортивном образовании, студенческом спорте, который во всем мире служит базой для выявления талантливых спортсменов и пополнения резерва. <...> В целом это одна из самых масштабных реформ спортивного ведомства за многие годы.

Мы усилили управляемость отрасли, контроль над ресурсами, регионами и кадрами и уже видим плоды, в том числе в виде достижений, наград и признания, как дома, так и на международной арене», – написал Дегтярев в колонке для «Ведомостей». 

«Нужно идти в CAS и громить всех, если не будет допуска». Ультиматум от Дегтярева на ПМЭФ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ведомости
отстранение и возвращение России
logoВладимир Путин
logoМихаил Дегтярев
ОКР
logoПолитика

Комментарии

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Я позитивных изменений в спорте почти не вижу: зарплаты наших бездарных лимитчиков без еврокубков даже выросли, агенты тоже не жалуются, якобы "слабые" леги пропускают предсезонку, приезжают с пузом и разматывают лигу!

Из позитивного только отъезд Гном Гномыча в Азербайджан!
ОтветРостовский Гусь
Я позитивных изменений в спорте почти не вижу: зарплаты наших бездарных лимитчиков без еврокубков даже выросли, агенты тоже не жалуются, якобы "слабые" леги пропускают предсезонку, приезжают с пузом и разматывают лигу! Из позитивного только отъезд Гном Гномыча в Азербайджан!
Родина очистилась, как говорили у нас)
Только в ы и г р а л и
ОтветКрэнг
Только в ы и г р а л и
миллионы следят за выступлениями на играх дружбы
"Фантазер" ты меня называла
Ответsummerglau
"Фантазер" ты меня называла
Ну а что он должен сказать, что полная жопа что-ли, нельзя правду говорить сейчас , времена такие!
"Санкции в отношении российского спорта оказались дополнительным стимулом для изменений, которые назревали годами, если не десятилетиями. Наш вдохновитель в этом деле – президент России Владимир Владимирович Путин, который в 2024 году дал старт консолидации отрасли и ключевым преобразованиям"
В смысле вдохновитель действий, которые привели к санкциям? По тонкому льду идет министр)
знаменитые развивающие санкции
Результаты огласите, что в итоге в положительную сторону пошло? Школы новые детские открылись, соревнований стало больше для детей, залы, спортплощадки построили, зарплаты тренерам увеличились? Допустим конкретно в моём регионе, где я родился и жил до 17 лет была ДЮСШ, там занимались волейболом, баскетболом, лыжами, полиатлоном. Это в "развал" было самый, в том веке ещё. А сейчас, когда как утверждают, что всё налаживаться стало, из секций остался только баскетбол, из 3х спортзалов(не школьных) остался 1 с протекающей крышей... А 2 спортзала превратились в гаражи с автомастерскими...
Да да, санкции нам на пользу: экономика растёт, технологии развиваются, спорт прогрессирует, жить стало лучше, жить стало Жусилей!
Каков итог недели?
Итог недели прост —
Нас снова поимели,
Как в гриву, так и в хвост.
Но мы покажем xpен им
Со всею прямотой,
Поскольку только крепнем
От процедуры той.

© Игорь Иртеньев
Да нам все абсолютно на пользу если таких послушать
Получается, тех, кто хлопочет об отмене санкций, к стенке? Запутался
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