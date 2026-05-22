Виктор Майгуров: «Считаю работу Дегтярева очень эффективной и своевременной»

Майгуров: считаю работу Дегтярева очень эффективной и своевременной.

Президент Союза биатлонистов России (СБР ) Виктор Майгуров высказался о работе министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Он очень деятельный и энергичный человек. Поначалу я, как и многие другие руководители федераций, отнесся немного настороженно к совмещению им должностей минспорта и главы ОКР . Но сейчас я с уверенностью могу сказать, что это правильное и своевременное решение.

То, как он перемещается по миру и стране, в скольких мероприятиях он участвует, – не каждый человек выдержит такой ритм. Плюс показывает эффективность своей работы. Все, что сегодня происходит по нашим федерациям, по международным федерациям, – он держит руку на пульсе.

Бывает, сегодня ты поговорил с человеком, и казалось, что решения нет, но в будущем этот информационный фон заложит зернышко, которое даст плоды. Считаю его работу очень эффективной и своевременной», – сказал Майгуров.