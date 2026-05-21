  Мартин Ульдал потерял память после падения на лыжах: «Пару часов оказались полностью стерты»
Мартин Ульдал потерял память после падения на лыжах: «Пару часов оказались полностью стерты»

Норвежский биатлонист Мартин Ульдал рассказал, что потерял память после падения во время лыжной прогулки.

Инцидент произошел, когда Ульдал и его девушка Гру Рандбю две недели назад катались на лыжах.

«Было немного страшно, но это потому, что в такой момент чувствуешь себя так, будто у тебя тяжелая деменция. 

Мы просто шли по насту, а потом на спуске плотно пошел снег, из-за которого я, видимо, перестал четко видеть. В итоге я просто упал и ударился головой. 

Гру рассказала, что нас довели до туристической хижины. Приехали сотрудники Красного Креста, и мы доехали на снегоходе до машины скорой помощи. Я очень благодарен за то, что нам помогли.

Когда в больнице память начала возвращаться, первое, что я сделал – попытался пошевелить пальцами ног. Я был безумно благодарен за то, что меня не парализовало, и это, пожалуй, говорит о том, насколько плохо я тогда все контролировал.

Я до сих пор не помню ничего с момента прямо перед падением и примерно до того, как оказался в больнице. Так что эти пару часов полностью стерты из памяти.

После этого все шло хорошо, голова особо не болела. Ведь в таких случаях бывает тошнота или рвота, но у меня этого не был. И я ведь дважды узнал о том, что Гру включили в состав основной сборной, так что это была двойная радость.

Пожалуй, мне пока не стоит тренироваться на пределе возможностей. Будет правильнее наращивать нагрузки постепенно», – сказал Ульдал.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
происшествия
logoМартин Ульдал
logoсборная Норвегии
logoГру Рандбю

