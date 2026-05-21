Мартин Ульдал потерял память после падения на лыжах: «Пару часов оказались полностью стерты»

Норвежский биатлонист Ульдал потерял память после падения на лыжах.

Норвежский биатлонист Мартин Ульдал рассказал, что потерял память после падения во время лыжной прогулки.

Инцидент произошел, когда Ульдал и его девушка Гру Рандбю две недели назад катались на лыжах.

«Было немного страшно, но это потому, что в такой момент чувствуешь себя так, будто у тебя тяжелая деменция.

Мы просто шли по насту, а потом на спуске плотно пошел снег, из-за которого я, видимо, перестал четко видеть. В итоге я просто упал и ударился головой.

Гру рассказала, что нас довели до туристической хижины. Приехали сотрудники Красного Креста, и мы доехали на снегоходе до машины скорой помощи. Я очень благодарен за то, что нам помогли.

Когда в больнице память начала возвращаться, первое, что я сделал – попытался пошевелить пальцами ног. Я был безумно благодарен за то, что меня не парализовало, и это, пожалуй, говорит о том, насколько плохо я тогда все контролировал.

Я до сих пор не помню ничего с момента прямо перед падением и примерно до того, как оказался в больнице. Так что эти пару часов полностью стерты из памяти.

После этого все шло хорошо, голова особо не болела. Ведь в таких случаях бывает тошнота или рвота, но у меня этого не был. И я ведь дважды узнал о том, что Гру включили в состав основной сборной, так что это была двойная радость.

Пожалуй, мне пока не стоит тренироваться на пределе возможностей. Будет правильнее наращивать нагрузки постепенно», – сказал Ульдал.