«В Союзе биатлонистов России вижу себя попрошайкой. Я знаю, что смогу найти деньги». Батманов о выдвижении в президенты СБР

Предприниматель, специалист по работе с оружием Юрий Батманов объяснил желание баллотироваться в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

С 2020 года организацию возглавляет Виктор Майгуров. Отчетно-выборная конференция пройдет 10 июня.

«Поверьте мне, я планирую выиграть эти выборы.

И первый мой шаг: я хочу открытости. Да, это будет непростой путь, мы определим, кто будет управлять СБР, как мы будем дальше двигаться. Самое главное – куда мы сэкономленные деньги будем направлять и как мы будем тратить. Потому что, на мой взгляд – и не только на мой, – они тратятся, к сожалению, не так эффективно, как можно было.

Мне многие задают вопрос: «Кем вы себя видите в СБР?» Кем себя вижу? Попрошайкой. Это плохое слово – наверное, в другом эфире я бы это не сказал, но оно именно так. То есть человек, который имея возможность, «значок», как в американских фильмах: «Я шериф» – и все по струнке ходят. Так же «значок СБР» – реально им надо пользоваться. А почему бы не ходить и не просить деньги? Даже миллион, два, три… Я знаю, что я смогу найти.

Я готов наладить аппарат и структуру [СБР], чтобы она эффективнее тратила деньги – направляясь туда, куда надо. А это можно сделать, только общаясь с, извиняюсь, низами.

Наверху сидят, приносят какие-то предложения, мы их посмотрели, проглотили – расходимся… На тренерском совете все вышли, я говорю: «Слушайте, а почему тут так?» – «А у нас всегда так проходит». Я говорю: «В смысле проходит?» То есть там по большому счету принесли предложение, а мы просто это все утвердили, глазами похлопали, и все. Разве это какое-то общение? Это общественная организация?

У нас общественная организация и у нас деньги спонсорские. Это не бюджетная организация, где тебе выделили, допустим, на покупку лыж или на что-то, и ты их не можешь на другое направить, потому что определенная статья – вот тут сложности. У нас нет таких сложностей, у нас можно все это скомпоновать. Поверьте мне, я смогу это настроить», – рассказал 48-летний Батманов в подкасте «3X | Биатлон ».