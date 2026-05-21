«В Союзе биатлонистов России вижу себя попрошайкой. Я знаю, что смогу найти деньги». Батманов о выдвижении в президенты СБР

Батманов объяснил, зачем идет в президенты Союза биатлонистов России.

Предприниматель, специалист по работе с оружием Юрий Батманов объяснил желание баллотироваться в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

С 2020 года организацию возглавляет Виктор Майгуров. Отчетно-выборная конференция пройдет 10 июня.

«Поверьте мне, я планирую выиграть эти выборы.

И первый мой шаг: я хочу открытости. Да, это будет непростой путь, мы определим, кто будет управлять СБР, как мы будем дальше двигаться. Самое главное – куда мы сэкономленные деньги будем направлять и как мы будем тратить. Потому что, на мой взгляд – и не только на мой, – они тратятся, к сожалению, не так эффективно, как можно было.

Мне многие задают вопрос: «Кем вы себя видите в СБР?» Кем себя вижу? Попрошайкой. Это плохое слово – наверное, в другом эфире я бы это не сказал, но оно именно так. То есть человек, который имея возможность, «значок», как в американских фильмах: «Я шериф» – и все по струнке ходят. Так же «значок СБР» – реально им надо пользоваться. А почему бы не ходить и не просить деньги? Даже миллион, два, три… Я знаю, что я смогу найти.

Я готов наладить аппарат и структуру [СБР], чтобы она эффективнее тратила деньги – направляясь туда, куда надо. А это можно сделать, только общаясь с, извиняюсь, низами. 

Наверху сидят, приносят какие-то предложения, мы их посмотрели, проглотили – расходимся… На тренерском совете все вышли, я говорю: «Слушайте, а почему тут так?» – «А у нас всегда так проходит». Я говорю: «В смысле проходит?» То есть там по большому счету принесли предложение, а мы просто это все утвердили, глазами похлопали, и все. Разве это какое-то общение? Это общественная организация?

У нас общественная организация и у нас деньги спонсорские. Это не бюджетная организация, где тебе выделили, допустим, на покупку лыж или на что-то, и ты их не можешь на другое направить, потому что определенная статья – вот тут сложности. У нас нет таких сложностей, у нас можно все это скомпоновать. Поверьте мне, я смогу это настроить», – рассказал 48-летний Батманов в подкасте «3X | Биатлон».

Вперед, Юра ...
"...У нас общественная организация и у нас деньги спонсорские. Это не бюджетная организация, где тебе выделили, допустим, на покупку лыж или на что-то, и ты их не можешь на другое направить, потому что определенная статья – вот тут сложности...." , – рассказал 48-летний Батманов в подкасте «3X | Биатлон». еще один малоумный отыскался ни когда не распоряжавшийся кредитами или спонсорскими деньгами и полагает что ему позволят тратить бабло куда захочет - ЩАС .
А почему вы так говорите, что он чем то там не пользовался? Он вроде как руководитель своего предприятия, на котором работают рабочие. Чем Майгуров то лучше. Тем что его Дегтярёв поддерживает?
Дегтярёв, при котором ещё международки не было. У Майгурова нет соцсетей, он ничего не читает, в т.ч. и претензии к нему. Ему докладывают- он как- то об этом говорил. И все недочёты вскрывают спортсмены( а иногда только один спортсмен), не боящиеся высказать. А вот такие руководители СБР говорят, что у них сборная всем обеспечена. А про регионы забывают, но правда ссылаются на " последние события в России"
как я говорю? и при чем тут социальные сети. Какие недочеты вскрываются? Батманов что то вскрыл? Исходя из его высказываний он просто , как директор рынка рвется к баблу.
Логично. Суперсила Батмана - деньги. Он сам об этом говорил в "Лиге справедливости".
Всю контробанду делают в Одессе - ВСЕ общ.организации типа СБР , ФЛСР и т, д финансируються с гос .бюджета, а этот тип тут лапшу на уши вешает -спонсорские деньги-еще один жулик
