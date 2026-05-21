  • Мария Захарова: «Все ограничения на допуск российских спортсменов к соревнованиям незаконны и аморальны. Они должны быть сняты»
Мария Захарова: «Все ограничения на допуск российских спортсменов к соревнованиям незаконны и аморальны. Они должны быть сняты»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала незаконными и аморальными ограничения на допуск российских атлетов к международным стартам. 

В начале мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации и организаторов соревнований разрешить Беларуси вернуться на международную арену, сохранив при этом санкции в отношении России.

Несмотря на это, несколько международных спортивных федераций (в частности – гимнастики, борьбы, водных видов) допустили и россиян с флагом и гимном. 

«Тенденция должна продолжиться, и в будущем все ограничения должны быть сняты. Это императив. Почему? Потому что эти ограничения были незаконными и аморальными.

Крупные международные соревнования без участия российских спортсменов не могут считаться крупными международными соревнованиями, учитывая спортивную историю нашей страны и ее вклад в мировой спорт и в олимпизм», – отметила Захарова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
Мария Захарова
ТАСС

Все ограничения на допуск россиян к интернету незаконны и аморальны. Они должны быть сняты.
ОтветИван Балашов
Все ограничения на допуск россиян к интернету незаконны и аморальны. Они должны быть сняты.
Комментарий удален модератором
ОтветХей-Хо, а ну пошли!
Комментарий удален модератором
😁
Про мораль особенно ценно прочитать. Спасибо.
ОтветMelnikov1968
Про мораль особенно ценно прочитать. Спасибо.
да и про закон смешно было
Лучше ей не развивать тему законности событий в мире.
Так ить долго им на коленях добираться, прощения просить... Ждемс.
Я их уже путаю. Столько Марий Захаровых хороших и разных развелось. Все блондинки😁👍
ОтветПьяная Бестия
Я их уже путаю. Столько Марий Захаровых хороших и разных развелось. Все блондинки😁👍
Комментарий удален модератором
ОтветАлександр Керенский
Комментарий удален модератором
Ага, и все с квадами)
А виновник - генерал,
Интриган и аморал!
Энто он, коровья морда,
Честь цареву обмарал! ©
И топнула ножкой в конце...
... и разорвала тельняшку на груди!
У неё лексикон диванного аналитика.
Если "должны", так подайте в суд и заставьте выполнить обязательства.
Как на старом патефоне, старую пластинку заело.
