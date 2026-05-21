Мария Захарова: все ограничения на допуск российских атлетов незаконны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала незаконными и аморальными ограничения на допуск российских атлетов к международным стартам.

В начале мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации и организаторов соревнований разрешить Беларуси вернуться на международную арену, сохранив при этом санкции в отношении России.

Несмотря на это, несколько международных спортивных федераций (в частности – гимнастики, борьбы, водных видов) допустили и россиян с флагом и гимном.

«Тенденция должна продолжиться, и в будущем все ограничения должны быть сняты. Это императив. Почему? Потому что эти ограничения были незаконными и аморальными.

Крупные международные соревнования без участия российских спортсменов не могут считаться крупными международными соревнованиями, учитывая спортивную историю нашей страны и ее вклад в мировой спорт и в олимпизм», – отметила Захарова.

