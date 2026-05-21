  • Дмитрий Губерниев: «Скорее всего, одна из российских биатлонисток появится в сборной Беларуси вместе с Каминским»
Губерниев: одна из российских биатлонисток может перейти в Беларусь.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что одна из российских биатлонисток может перейти в сборную Беларуси вместе с тренером Юрием Каминским.

Каминский сегодня подтвердил, что начнет тренировать женскую команду Беларуси. Тренер покинул российскую сборную после сезона-2025/26. 

«Это для меня не новость. Мы с Юрием Михайловичем дружим, поэтому раньше времени информацию не обнародовали, хоть я и намекал на это. Контракт долгосрочный, он будет готовить команду к Олимпиаде. Не только женщин, но еще и мужчин будет консультировать.

В сборной Беларуси, скорее всего, одна из россиянок появится вместе с Каминским. Надо быть готовыми к смене спортивного гражданства. Юрий Михайлович – хороший тренер. Жаль, что мы как всегда не сберегли человека, подготовившего олимпийских чемпионов по лыжам, чемпионата мира, призеров Олимпиады по биатлону.

Не забываем, что Каминский готовил Латыпова. Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Как всегда профукали. Но эта наша национальная черта – ходить по граблям, что делаем регулярно.

Уход Каминского из сборной России – безусловная потеря. Беларусы приобрели классного специалиста. Там будет больше свободы, меньше нервотрепки и спокойная работа. Я желаю Юрию Михайловичу всяческих удач. Тем более есть шанс, что беларусы отправятся на Кубок мира, а мы – нет», – сказал Губерниев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Губерниев Дима, главная бабушка на скамейке. Все слухи первым знает и выдаёт.
А кто перейдёт? Белорусам имеет смысл кого-то из молодых брать под следующие ОИ. В возвращение на кубок мира до этого верится с трудом.
Дюжева выкладывала видео в куртке с надписью Беларусь
Киру можно отпустить. Что-то у неё не получается у нас. Может там всё наладится.
Зачем?
Возможно, больше зп+гарантированные эстафеты
Плюс ко всему переругались между собой, как обычно бывает. Недаром же часть биатлонистов отказывались от подготовки в сборной, настаивая на индивидуальной. Да и об уходе Каминского к соседям Губер с конца зимы говорил. Результат подготовки Латыпова тоже как-то не очень впечатлил. Провалов в гонках хватало. И вообще по сезону кроме Халили и Бажина никто какой-то стабильностью не отличался.
Если бы россиянки хотели перейти, то давно бы это сделали.
Например в Болгарию.
