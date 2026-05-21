  Михаил Дегтярев: «Нашим спортсменам могут чинить препятствия при въезде – прежде всего отмороженные страны Балтии. Но это временное явление»
Михаил Дегтярев: «Нашим спортсменам могут чинить препятствия при въезде – прежде всего отмороженные страны Балтии. Но это временное явление»

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что страны, которые не будут пускать российских атлетов на соревнования, станут изгоями в мировом спортивном сообществе. 

В январе стало известно, что Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа пускать в страну граждан России и Беларуси. 

«Флаг России возвращается на международные соревнования в разных видах спорта. Чинить препятствия при въезде могут некоторые страны Европы, прежде всего, отмороженные страны Балтии.

Но это явление временное, за такое поведение эти страны просто будут лишаться соревнований, как это уже произошло в Эстонии, Польше, Латвии. Они просто станут изгоями благодаря своей отмороженной позиции. А все остальные готовы сотрудничать», – сказал Дегтярев. 

России вернули флаг и гимн еще в двух видах! Где для нас сняты все ограничения?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Нашим спортсменам больше всего препятствий, чинит наше правительство, своей сверхэффективной внешней политикой, именно благодаря этим решениям мы находимся в полной ж**е!
ОтветOvi174
Интересно, но говорят что власть можно менять, если они плохо управляют страной! Прикиньте!:?
Комментарий скрыт
"Отмороженные страны"- министр спорта РФ надеющийся, что РФ будут дальше допускать
Комментарий скрыт
Когда тебя воспитал больше фильм Брат, а не школа с университетом.
Ну вообще-то пополнение 80-х воспитывал и институт, и улица. Время, такое было
Это пример. Людей воспитывает огромное количество социальных институтов и хитросплетений жизни, но когда в твоей стране до сих пор один из главных примеров для подражания, а для кого-то просто герой и главный принт с футболки - убийца, достигающий своих целей преступным путем - все это еще раз говорит о том, что общество наше все так же болеет и строит себе не тех кумиров, но вы и без меня это видите каждый день. Так и у господина в пиджаке выше: жизнь не по закону, а по понятиям, хотя, казалось бы...
Как государственные чиновники могут произносит такие слова как "беспредел", "отмороженный"? Сами блатные или засиженные? Что за хрень творится в их головах? Позорище.
Когда во власти "малина" Другого и не ждать
Надо почаще называть отмороженными другие страны,и все получиться.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Официальные лица, тем более такого уровня, не должны разговорить на фене.
А как же отстранение и санкции нам на пользу и сами на коленях через год приползут?! Концепция изменилась?
Пока что как раз Россия-страна изгой.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
У вас какие угодно могут быть мечты, но именно спортсмены из России отстранены от соревнований уже пятый год.
Отмороженные страны Балтии? Что там еще было, недобитые поляки, фашиствующие финны, загибающаяся Германия и тд?

Не, лучше дома сидите
А зачем вам в Китай на супер-пупер Игры через страны Балтии ездить? С географией не в ладах совсем?🤔
Дегтярев- вот это временное явление.
