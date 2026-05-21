Михаил Дегтярев: «Нашим спортсменам могут чинить препятствия при въезде – прежде всего отмороженные страны Балтии. Но это временное явление»

Дегтярев: страны, которые не будут пускать российских атлетов, станут изгоями.

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что страны, которые не будут пускать российских атлетов на соревнования, станут изгоями в мировом спортивном сообществе.

В январе стало известно, что Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа пускать в страну граждан России и Беларуси.

«Флаг России возвращается на международные соревнования в разных видах спорта. Чинить препятствия при въезде могут некоторые страны Европы, прежде всего, отмороженные страны Балтии.

Но это явление временное, за такое поведение эти страны просто будут лишаться соревнований, как это уже произошло в Эстонии, Польше, Латвии. Они просто станут изгоями благодаря своей отмороженной позиции. А все остальные готовы сотрудничать», – сказал Дегтярев.

