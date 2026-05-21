Халили о российском биатлоне во время отстранения: «Средний уровень вырос, конкуренция выросла. А уровень лидеров подупал»

Халили: средний уровень биатлонистов в России вырос за время отстранения.

Призер Олимпиады-2022 Карим Халили считает, что в период отстранения от международных турниров средний уровень биатлонистов в России вырос за счет внутренней конкуренции.

– Как оценишь уровень внутренних соревнований сейчас? Как он меняется без международных стартов?

– Средний уровень вырос, конкуренция выросла. Наверное, уровень именно самих лидеров подупал.

– Средний уровень растет?

– Большей массе спортсменов есть за кем тянуться. У нас в стране есть на кого ориентироваться. Могу судить по себе, когда я бегал молодым спортсменом на Кубке мира и пересекался с кем‑то на трассе, действительно было что для себя подметить и за счет чего прогрессировать.

Молодые спортсмены сейчас в такой же ситуации. Им есть на кого ориентироваться и за счет чего расти. Если бы все эти годы лидеры бегали на Кубке мира, то, наверное, прогрессировать на Кубке России было бы гораздо тяжелее, – сказал Халили.

