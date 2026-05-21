Шевченко о проблемах с интернетом: «На себе это особо не почувствовала. Да, ряд сервисов у нас сейчас заблокирован, но появляются аналоги»

Шевченко о проблемах с интернетом: серьезных трудностей из-за этого у меня нет.

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что не испытывает серьезных проблем из-за отключений мобильного интернета и блокировок мессенджеров в России.

– Сейчас стало сложнее общаться в интернете. Вы это на себе почувствовали?

– Не особо. Иногда, конечно, бывают перебои со связью, не все мессенджеры стабильны. Понятно, что ряд сервисов у нас сейчас заблокирован, но появляются аналоги. Так что каких-то серьезных проблем я не испытываю.

– Представим, что интернет отключили на целый день. Чем займетесь без цифровых устройств?

– Буду собирать алмазную мозаику или читать.

– Нечасто спортсмены упоминают книги.

– Можно о них не говорить, но читать. У нас много тех, кто любит это дело. Наверное, срабатывает стереотип: если спортсмен – значит, глупый и не развивается. Но сейчас многие находят время на чтение.

– Что читаете?

– В основном романы о чувствах. Иногда детективы. Времени, конечно, не всегда хватает, но одну главу в день прочитать всегда реально.

– Что из последнего читали?

– «Братьев Карамазовых» Достоевского. Муж посоветовал. Он меня, можно сказать, и приобщил к чтению, – сказала Шевченко.

