Шевченко о проблемах с интернетом: «На себе это особо не почувствовала. Да, ряд сервисов у нас сейчас заблокирован, но появляются аналоги»
Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что не испытывает серьезных проблем из-за отключений мобильного интернета и блокировок мессенджеров в России.
– Сейчас стало сложнее общаться в интернете. Вы это на себе почувствовали?
– Не особо. Иногда, конечно, бывают перебои со связью, не все мессенджеры стабильны. Понятно, что ряд сервисов у нас сейчас заблокирован, но появляются аналоги. Так что каких-то серьезных проблем я не испытываю.
– Представим, что интернет отключили на целый день. Чем займетесь без цифровых устройств?
– Буду собирать алмазную мозаику или читать.
– Нечасто спортсмены упоминают книги.
– Можно о них не говорить, но читать. У нас много тех, кто любит это дело. Наверное, срабатывает стереотип: если спортсмен – значит, глупый и не развивается. Но сейчас многие находят время на чтение.
– Что читаете?
– В основном романы о чувствах. Иногда детективы. Времени, конечно, не всегда хватает, но одну главу в день прочитать всегда реально.
– Что из последнего читали?
– «Братьев Карамазовых» Достоевского. Муж посоветовал. Он меня, можно сказать, и приобщил к чтению, – сказала Шевченко.
