  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Шевченко о проблемах с интернетом: «На себе это особо не почувствовала. Да, ряд сервисов у нас сейчас заблокирован, но появляются аналоги»
0

Шевченко о проблемах с интернетом: «На себе это особо не почувствовала. Да, ряд сервисов у нас сейчас заблокирован, но появляются аналоги»

Шевченко о проблемах с интернетом: серьезных трудностей из-за этого у меня нет.

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что не испытывает серьезных проблем из-за отключений мобильного интернета и блокировок мессенджеров в России.

– Сейчас стало сложнее общаться в интернете. Вы это на себе почувствовали?

– Не особо. Иногда, конечно, бывают перебои со связью, не все мессенджеры стабильны. Понятно, что ряд сервисов у нас сейчас заблокирован, но появляются аналоги. Так что каких-то серьезных проблем я не испытываю.

– Представим, что интернет отключили на целый день. Чем займетесь без цифровых устройств?

– Буду собирать алмазную мозаику или читать.

– Нечасто спортсмены упоминают книги.

– Можно о них не говорить, но читать. У нас много тех, кто любит это дело. Наверное, срабатывает стереотип: если спортсмен – значит, глупый и не развивается. Но сейчас многие находят время на чтение.

– Что читаете?

– В основном романы о чувствах. Иногда детективы. Времени, конечно, не всегда хватает, но одну главу в день прочитать всегда реально.

– Что из последнего читали?

– «Братьев Карамазовых» Достоевского. Муж посоветовал. Он меня, можно сказать, и приобщил к чтению, – сказала Шевченко.

Елена Вяльбе: «Мне MAX нравится при всей альтернативе, но возникло ощущение, что россиян прямо принуждали туда переходить»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoсборная России жен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Чтение при свечах что-то наверно тоже развивает...
ОтветSkip
Чтение при свечах что-то наверно тоже развивает...
проблемы со зрением разве что
Интересно, за сколько дней она Братьев Карамазовых прочла, учитывая что за день прочитывает главу?
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталия Шевченко: «Необходимость тренироваться в Европе есть, и даже острая. В России не хватает баз, в Сочи высота маловата»
21 мая, 08:09
Шевченко о Кубке мира: «В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую – не узнаю»
21 мая, 07:59
Наталия Шевченко: «С каждым годом мы стреляем быстрее и приближаемся к мировому уровню. Когда попадем на Кубок мира, скорость еще улучшится»
21 мая, 07:50
Рекомендуем
Главные новости
Тихонов о российском биатлоне: «Если спортсмены, которые хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призы, то какой же это уровень?»
сегодня, 13:14
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»
сегодня, 11:56
Антон Смольский о снятии санкций: «Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем»
сегодня, 06:51
Смольский о Бьорндалене в роли президента IBU: «Ему этот пост не подойдет. Потому что он сторонник справедливости и правильных решений»
сегодня, 06:41
Дале-Шевдал о последнем месте в «Гонке Бьорндалена»: «Я едва смог добежать, возраст берет свое. Это сильно бьет по уверенности»
вчера, 20:35
Гонка Бьорндалена. Йохауг выиграла забег на 10 км, Хейди Венг – 3-я, Холунн – 11-й, Лагрейд – 34-й, Фрей – 45-й, Бьорндален – 47-й, Нортуг – 51-й, Дале-Шевдал – 53-й
вчера, 14:24
Виктор Майгуров: «Делали Домрачевой и Бьорндалену приглашение на «Гонку чемпионов», но у Уле Эйнара не было в это время возможности»
вчера, 11:52
Карим Халили: «Хотел бы попробовать себя в лыжных гонках. Мы с женой хотели приехать на финал Кубка России, но по состоянию здоровья не смогли там выступить»
вчера, 07:52
Евгений Редькин: «Планируем участие Серохвостова и Метели с начала сезона. Причины возникновения мононуклеоза не выявлены»
вчера, 06:34
Виктор Майгуров: «Считаю работу Дегтярева очень эффективной и своевременной»
22 мая, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем