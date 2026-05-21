Наталия Шевченко: «Необходимость тренироваться в Европе есть, и даже острая. В России не хватает баз, в Сочи высота маловата»

Наталия Шевченко: в России не хватает тренирвочных баз, нужны сборы в Европе.

Чемпионка России по биатлону Наталия Шевченко рассказала, что российские биатлонисты пока не могут выезжать в Европу, чтобы проводить там сборы с оружием.

– В России нет нужной высоты, поэтому для топ-уровня необходимо готовиться в Европе?

– Да. Такая необходимость есть. Даже острая, потому что у нас в стране не хватает баз. Наверное, только одна база в Сочи более-менее подходит. И то высота маловата.

А большинство стартов Кубка мира проходят на горной местности. Еще нужен и соревновательный опыт выступлений на такой высоте. У нас вот впервые за четыре года провели зимние старты в Сочи. В минувшем сезоне как раз. Этого мало. Нужно больше соревнований на высоте. Но на таких базах, как в Сочи, очень дорогое проживание. С этим есть сложности.

– В каких местах запланированы летние сборы?

– Начнем в Сочи. Потом Минск, Тюмень. Потом снова Сочи.

– То есть без европейских локаций?

– Возможность выезжать есть, но нужно ведь с оружием тренироваться.

– Насколько проблематично организовать сборы в Европе для биатлонистов?

– Проблематично только по части оружия. Пока это нереально в нашем случае. А без оружия выезжать можно – проблем с визами нет. Проблемы в теории могут быть только со средствами. Но пока всё оплачивают, без проблем выезжаем.

– Некоторые биатлонисты берут свое ложе от винтовки, выезжают с ним за границу и уже на месте договариваются прикрепить его к чужому стволу. Это эффективно?

– Да, такой вариант есть. Но за границей проблематично найти даже одно оружие – это очень частный случай. Если едешь командой – столько стволов не найти. А с одной составной винтовкой сложно организовать тренировочный процесс. Можно приехать со своим ложем, проводить тренинг, но это будет не то: вес винтовки совсем другой. Так что пока за границу – без оружия.

– То есть в Рамзау тренировались без оружия?

– Да, туда группа поехала без оружия. Там был такой мини-сбор. Втягивающий. Без стрелковой подготовки. В Сочи уже начнем активно тренироваться с оружием, – сказала Шевченко.