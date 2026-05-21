  • Шевченко о Кубке мира: «В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую – не узнаю»
Шевченко о Кубке мира: «В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую – не узнаю»

Наталия Шевченко о Кубке мира: психологически готова бороться за топ-3.

Российская биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что готова бороться за призовые места в случае допуска на Кубок мира

– Ростовцев говорил, что Шевченко – это топ-6 на Кубке мира, а когда она в лучшей форме – топ-3. Согласны?

– Не могу сказать на сто процентов. Но если состояние супербоевое, конечно, хочется бороться за самые высокие места. С психологией у меня все в порядке. В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую – не узнаю. Пока могу только догадываться.

– То есть слова Ростовцева близки к правде?

– Думаю, да.

– Вы говорили, что настроены на следующий олимпийский цикл. Мотивация не угасает?

– Нет. Все по-прежнему так: четыре года буду тренироваться и готовиться к следующей Олимпиаде.

– С какими эмоциями читаете новости о том, что наших пловцов и гимнастов допустили с флагом и гимном?

– Появляется надежда, что биатлон тоже когда-то разбанят, и мы поедем показывать, на что готовы.

– Нет сожаления или обиды: а почему не мы?

– Такого точно нет. Жалость – это плохое чувство. Есть только радость за других спортсменов и за Россию, что постепенно возвращаемся на международную арену. Когда-то это произойдет и с биатлоном, – сказала Шевченко.

«Они вообще отмороженные». В биатлоне уперлись с допуском России

Ожидание: Топ-3. Реальность: отставание от лидера в полторы минуты на второй отсечке)
В принципе можно примерно прикинуть "палец к носу" скорости наших девчонок на КМ. Хоть и опосредственно через те же скорости Ирины Казакевич. Оччень уж стабильная биатлонистка в этом смысле. +возвращающаяся к олимпиадам Резцова.))
Скорости Ирины в сезоне 2020-21 гг - были примерно в концовке ТОП-30 КМ. 27-28-я. Но это в 23 года. Своего пика она есчо тогда не достигла.
А вот в олимпийском сезоне 2021-22 гг Казакевич(24 года) бежала уже со скоростями 21-23-и. Не намного лучше, но все же. Если принять это за точку отсчета, и предположить, что скорости биатлонистки с тех пор не увеличились(и не уменьшилась), то можно прикинуть:
1. Во внутрироссийском сезоне 2022-23 гг с ТАКОЙ же скоростью бегала тока Каплина(ныне Бурундукова).
- Гореева(23 года) - похуже - где то 25-28-я.
- ШевченкоН(22 года), Сливко(28 лет) - вне ТОП-30 по скорости.
- Резцова(26) не участвовала.
- Батманова(22) вообще в районе 50-х позиций.
- Метеля(19), Терещенко(18) и Болдырева(18) - есчо по мелким бегали.
остальные биатлонистки не так интересны
2. Сезон 2023-24 гг:
- ШевченкоН(23 года) - сравнялась с Казой - 21-24-е скорости на КМ.
- Гореева(24) - при своих(концовка тридцатки). Резцова(27), появившись, показывала примерно те же скорости.
- Сливко(29) - вне ТОП-30, где то 30-34-я.
- Батманова(23) на тех же 50-х позициях.
3. Сезон 2024-25 гг:
- Халили(Гореева)(25 лет) полетела где то на уровне 12-16-х скоростей КМ.
- Сливко(30) - тоже(оо!) в ТОП-20 по скорости на лыжне. В ее концовке, но.
- ШевченкоН(24 года) - тоже ускорилась где то до 15-18-х скоростей, но до конца сезона ее не хватило.
- Томшина(Батманова)(24) в декрете.
- Резцова(28) - все там же - концовка тридцатки.
- Метеля(21) - скорости в районе 35-40-х мест КМ.
4. Сезон 2025-26 гг:
- Резцова(29) - вернула резко(в соответствии с фамилией) "свои" КМ-вские скорости. Это где-то 7-10-е позиции.
- Халили(26) - чуть сбавила, но это 12-17-е скорости.
- ШевченкоН(25) - примерно там же. Рисковать не стала - "обрубила" сезон - примерно "мироновские" скорости 15-18-е.
- Томшина(25) - тоже ускорилась, но это 30-35-е места.
- Сливко(31) - просела до 26-30 мест. Возрастное?
- Метеля(22) - в начале сезона показывала свои прошлогодние скорости, потом болезнь.
- Терещенко(21) - "полетела" в концовку ТОП-25 по скорости, по потенциально способна на большее.
- Болдырева(21) - тоже ускорилась - примерно 35-е место.
Если представить, что девченки стреляют средне по уровню КМ, то и места они будут занимать соответствующим их СКОРОСТЯМ. Плюс-минус.
Так что медали вполне могут завоевать Резцова(2-4 шт) и Гореева(1-2). В отношении Шевченко Наталии - сомнительно. Ток если повезет. Томшина - нет. Сливко - нет. Терещенко и Болдырева - зависит от их дальнейшего развития(они кстати и стрелять не умеют есчо).
Так что как бы не оказалось - "ваши ожидания - ваши проблемы". Ибо в реальности Крис апять "уйдет в тину" по скоростям на три года и не факт, что из нее к ОИ-30 "вынырнет". Шева и Томшина - будут стабильными середняками, звезд(и медалей) не хватающих. Сивко походу все. Постарела.
Одна надежда на Халили Настю(пару медалей за сезон) и Вику(Метелю) и Инну с Маргаритой. Точнее их развитие. Ну и наше вечное ффсе - ЭСТАФЕТЫ.))
Все таки отстранение нам на пользу - когда бы мы еще в женском биатлоне в Топ-3 вошли!?
Это ещё в прошлые годы лидер кубка Сливко даже в 20-ку по праздникам заезжала. А теперь попробуй побороться с топами, которые далеко впереди по подготовке ушли от советских дедов.

Представляю, как Шевченка будет с Киркейде бороться, уже смешно
Вперед "наши западные партнеры" ушли ток в одном. В установке неспортивных "барьеров" перед "чужими" спортсменами. Проверки на допинг, смазки, политическую лояльность и пр. И все это разумеется под лозунгами о борьбе за справедливость.
Так что нефиг там правда нашим парням и девчулям делать. Пока нормальные соревнования проводиться не будут. Но до этого есчо далеко.
Лампич тоже мечтала о топ 3 =в действительности оказалась топ 60.
Наталия стреляет намного лучше Лампич
мекрюкова , как лыжница на КМ было посредственностью , серая мышь , это в биатлоне в России на фоне черепах вроде Сливко , она топ бегунья , на КМ таких как она без соли жуют и выплевывают
Главное чтобы не за топ 3 с конца.
