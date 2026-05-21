Шевченко о Кубке мира: «В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую – не узнаю»

Наталия Шевченко о Кубке мира: психологически готова бороться за топ-3.

Российская биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что готова бороться за призовые места в случае допуска на Кубок мира .

– Ростовцев говорил, что Шевченко – это топ-6 на Кубке мира, а когда она в лучшей форме – топ-3. Согласны?

– Не могу сказать на сто процентов. Но если состояние супербоевое, конечно, хочется бороться за самые высокие места. С психологией у меня все в порядке. В боевом состоянии буду выходить и бороться за топ-3. Перспективы большие, но пока не попробую – не узнаю. Пока могу только догадываться.

– То есть слова Ростовцева близки к правде?

– Думаю, да.

– Вы говорили, что настроены на следующий олимпийский цикл. Мотивация не угасает?

– Нет. Все по-прежнему так: четыре года буду тренироваться и готовиться к следующей Олимпиаде.

– С какими эмоциями читаете новости о том, что наших пловцов и гимнастов допустили с флагом и гимном?

– Появляется надежда, что биатлон тоже когда-то разбанят, и мы поедем показывать, на что готовы.

– Нет сожаления или обиды: а почему не мы?

– Такого точно нет. Жалость – это плохое чувство. Есть только радость за других спортсменов и за Россию, что постепенно возвращаемся на международную арену. Когда-то это произойдет и с биатлоном, – сказала Шевченко.

