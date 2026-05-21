Наталия Шевченко: «С каждым годом мы стреляем быстрее и приближаемся к мировому уровню. Когда попадем на Кубок мира, скорость еще улучшится»

Шевченко: российские биатлонисты с каждым годом улучшают скорострельность.

Многократная чемпионка России по биатлону Наталия Шевченко считает, что российские биатлонисты приближаются к мировому уровню по скорострельности.

– Как оцените прошедший сезон по десятибалльной шкале?

– Девятка. Все-таки Кубок Содружества выиграть не удалось, поэтому не десятка. А так всем довольна – поставлю себе «отлично» за работу в этом сезоне.

– Точки роста для себя наметили?

– Да, конечно. В первую очередь нужно улучшить скорострельность. Ну и над ходом тоже стоит поработать. Кристина Резцова по ходу сезона показала, что можно выходить на более высокий уровень.

– Отставание в скорострельности от Кубка мира – реальная проблема или надуманная?

– Думаю, такая проблема все-таки есть, но она не глобальная. С каждым годом мы стреляем быстрее и уже более-менее приближаемся к мировому уровню. Но погодные условия у нас и на Кубке мира разные, поэтому напрямую сравнивать скорость стрельбы нельзя.

Если бы у нас всегда была плюсовая температура, как там, то и патрон летел бы лучше, и другие минусовые факторы не вмешивались. Тогда и скорострельность была бы выше.

Когда вернемся, разница между нами и теми, кто постоянно выступает на этапах Кубка мира, все равно будет заметной. Придется подтягиваться.

– Какие еще факторы влияют, кроме погоды? Условно: норвежцы и французы просто делают больше выстрелов на тренировках?

– Возможно, и это. Тут надо смотреть их подготовку, сколько они стреляют на тренировках. Но скажу еще так: у них и психологическое состояние другое – они выступают на Кубке мира, у них нет никаких ограничений, чувства неопределенности. Они в этой каше варятся и привыкают, в том числе, к высокой скорости стрельбы.

– То есть российские биатлонисты на Кубке мира будут стрелять быстрее, чем на Кубке России?

– Когда туда попадем, пройдет период адаптации, и мы будем показывать другую скорость. Она улучшится. А пока это их преимущество, да, – сказала Шевченко.