  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Юрий Каминский: «Мне не удалось состыковать быстрый лыжный бег с точной стрельбой. Это проблема всего российского биатлона»
0

Юрий Каминский: «Мне не удалось состыковать быстрый лыжный бег с точной стрельбой. Это проблема всего российского биатлона»

Юрий Каминский назвал проблему российского биатлона, которую не смог решить.

Заслуженный тренер РФ Юрий Каминский рассказал, чего не смог добиться в работе с биатлонистами.

В марте 2026 года стало известно, что специалист покинет российскую команду.

– А кем вы сейчас себя больше ощущаете: лыжным тренером или биатлонным? Все-таки в лыжах вам удалось как тренеру добиться выдающихся результатов. В биатлоне таких высот вам покорить пока не удалось.

– Наверное, все-таки больше биатлонным, потому что сейчас я очень сильно заморочен на достижении результата именно в биатлоне. И мне, кстати, лыжную часть подготовки в сборной России по биатлону удалось подтянуть довольно легко. А вот состыковать быстрый лыжный бег с точной стрельбой не удалось.

Но это не только моя проблема, это проблема всего российского биатлона. К сожалению, у нас, как правило, быстробегущие биатлонисты почти всегда не такие уж и хорошие стрелки. Я сейчас сильно озабочен этой проблемой и считаю, что ее как-то надо решать. Есть определенные мысли по этому поводу и, наверное, попробуем их решать постепенно, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

Также Каминский сообщил, что продолжит работу в женской сборной Беларуси.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Лыжный спорт»
logoсборная России
logoЮрий Каминский

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как классно Юрий огульно накинул на росбиатлон замазывая свою некомпетентность в стрельбе, и в нежелание ее получать в принципе. скользкий дядя все-таки.
Жаль.. Что-то из ребят ушел вместе с ним?
Ну, если бы умели "состыковывать" стрельбу с лыжным ходом, то биатлон был бы лыжными гонками.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Каминский станет старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону: «Ориентируемся на полный олимпийский цикл»
21 мая, 06:58
Бажин об уходе Каминского: «Немножко грустно и обидно из-за этого, но все, что ни делается – к лучшему»
12 апреля, 09:39
Павел Ростовцев: «Серохвостову надо определяться, занимается он биатлоном или шоу. Он сильный спортсмен, но у нас подрастает молодежь»
9 апреля, 10:43
Рекомендуем
Главные новости
Тихонов о российском биатлоне: «Если спортсмены, которые хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призы, то какой же это уровень?»
сегодня, 13:14
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»
сегодня, 11:56
Антон Смольский о снятии санкций: «Олимпиада прошла без нас. Наказывать нас и Россию уже особо нечем»
сегодня, 06:51
Смольский о Бьорндалене в роли президента IBU: «Ему этот пост не подойдет. Потому что он сторонник справедливости и правильных решений»
сегодня, 06:41
Дале-Шевдал о последнем месте в «Гонке Бьорндалена»: «Я едва смог добежать, возраст берет свое. Это сильно бьет по уверенности»
вчера, 20:35
Гонка Бьорндалена. Йохауг выиграла забег на 10 км, Хейди Венг – 3-я, Холунн – 11-й, Лагрейд – 34-й, Фрей – 45-й, Бьорндален – 47-й, Нортуг – 51-й, Дале-Шевдал – 53-й
вчера, 14:24
Виктор Майгуров: «Делали Домрачевой и Бьорндалену приглашение на «Гонку чемпионов», но у Уле Эйнара не было в это время возможности»
вчера, 11:52
Карим Халили: «Хотел бы попробовать себя в лыжных гонках. Мы с женой хотели приехать на финал Кубка России, но по состоянию здоровья не смогли там выступить»
вчера, 07:52
Евгений Редькин: «Планируем участие Серохвостова и Метели с начала сезона. Причины возникновения мононуклеоза не выявлены»
вчера, 06:34
Виктор Майгуров: «Считаю работу Дегтярева очень эффективной и своевременной»
22 мая, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем