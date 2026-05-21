Юрий Каминский: «Мне не удалось состыковать быстрый лыжный бег с точной стрельбой. Это проблема всего российского биатлона»

Юрий Каминский назвал проблему российского биатлона, которую не смог решить.

В марте 2026 года стало известно, что специалист покинет российскую команду.

– А кем вы сейчас себя больше ощущаете: лыжным тренером или биатлонным? Все-таки в лыжах вам удалось как тренеру добиться выдающихся результатов. В биатлоне таких высот вам покорить пока не удалось.

– Наверное, все-таки больше биатлонным, потому что сейчас я очень сильно заморочен на достижении результата именно в биатлоне. И мне, кстати, лыжную часть подготовки в сборной России по биатлону удалось подтянуть довольно легко. А вот состыковать быстрый лыжный бег с точной стрельбой не удалось.

Но это не только моя проблема, это проблема всего российского биатлона. К сожалению, у нас, как правило, быстробегущие биатлонисты почти всегда не такие уж и хорошие стрелки. Я сейчас сильно озабочен этой проблемой и считаю, что ее как-то надо решать. Есть определенные мысли по этому поводу и, наверное, попробуем их решать постепенно, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

Также Каминский сообщил , что продолжит работу в женской сборной Беларуси.