  Каминский станет старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону: «Ориентируемся на полный олимпийский цикл»
Каминский станет старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону: «Ориентируемся на полный олимпийский цикл»

Заслуженный тренер РФ Юрий Каминский подтвердил, что продолжит работу в Беларуси.

В марте 2026 года стало известно, что специалист покинет российскую сборную.

– Вы каким-то образом готовы прокомментировать свой уход из Союза биатлонистов России (СБР)?

– Сейчас это делать не хочется, потому что у меня все еще действует (до 31 мая) контракт с СБР. Если говорить об этом, нужно будет критиковать, а до окончания контракта мне это делать неэтично. Но могу сказать, что даже на фоне совсем небольшого общения с белорусами я вижу, что там дела определенно поставлены лучше.

– А о том, что вы сейчас переезжаете на работу в Беларусь, мы говорить можем?

– Конечно, можем, решение принято.

– Тогда прокомментируйте, пожалуйста, хотя бы в самых общих чертах: куда, в качестве кого, надолго ли?

– Надолго или нет, не знаю. Пригласили в качестве старшего тренера женской команды сборной Беларуси. Контракт подписал на один год с возможностью пролонгации на четыре года. Ориентируемся на полный олимпийский цикл.

– Какие-то мысли есть по поводу команды?

– Сейчас более основательно знакомлюсь со спортсменами, специалистами, немножко поработаем, тогда ситуация станет более понятной. Команда такая, я бы сказал, разнородная. Есть призер чемпионата мира Анна Сола. Есть несколько молодых спортсменок, которые, если смотреть по нашим российским меркам, не так много проигрывают нашим молодым лидерам. И есть слабые девочки, которых нужно и можно подтягивать. Работы впереди много, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Лыжный спорт»
А мне из этого интервью больше всего понравился другой кусок:
"- А кем вы сейчас себя больше ощущаете: лыжным тренером или биатлонным? Всё-таки в лыжах вам удалось как тренеру добиться выдающихся результатов. В биатлоне таких высот вам покорить пока не удалось.
- Наверное, всё-таки больше биатлонным, потому что сейчас я очень сильно заморочен на достижении результата именно в биатлоне. И мне, кстати, лыжную часть подготовки в сборной России по биатлону удалось подтянуть довольно легко. А вот состыковать быстрый лыжный бег с точной стрельбой не удалось. Но это не только моя проблема, это проблема всего российского биатлона. К сожалению, у нас, как правило, быстробегущие биатлонисты почти всегда не такие уж и хорошие стрелки. Я сейчас сильно озабочен этой проблемой и считаю, что её как-то надо решать. Есть определённые мысли по этому поводу и, наверное, попробуем их решать постепенно."
