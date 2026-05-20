Юрий Батманов будет конкурентом Виктора Майгурова на выборах главы Союза биатлонистов России

Специалист по работе с оружием Юрий Батманов выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Союза биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщил действующий глава организации Виктор Майгуров .

«Буквально недавно Юрий Батманов, который работает у нас механиком, оружейником, был выдвинут сахалинской организацией», – сказал Майгуров.

48-летний Батманов является призером чемпионата Европы-2000 в эстафете. Его дочь – чемпионка России в масс-старте Анастасия Томшина.

Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 10 июня.

