Карим Халили: «В допуск верится с трудом – все видят позицию IBU. На сегодняшний день изменений нет, и говорить не о чем»

Призер Олимпийских игр-2022 Карим Халили заявил, что не верит в допуск российских биатлонистов к международным стартам в следующем сезоне.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) c марта 2022 года. В декабре 2025 года Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить недопуск. 

13 мая в Лозанне прошло закрытое заседание CAS по делу российских биатлонистов. Вердикт ожидается не ранее чем через месяц. 

– Как воспринимаешь новости про CAS?

– Особо ничего не поменялось. Никакого решения как не было, так и нет. Сейчас сезон закончился, у нас есть полгода до старта следующего сезона. Будем надеяться, что за это время ситуация как‑то поменяется. Но верится с трудом. Все же видят позицию IBU по поводу нашего отстранения.

– Почему не веришь в историю, что получится как с лыжами – 1+1?

– Если так получится, я буду только рад. Но за это одно место будет жесткая конкуренция. Но на сегодняшний день никаких изменений нет и говорить не о чем.

– Думаешь о том, что все может измениться к следующему сезону?

– Думаю, на протяжении нескольких лет все биатлонисты это держат в голове. Будем готовиться, делать все, что в наших силах. Максимально эффективно подготовиться к сезону. А дальше уже как получится, – сказал Халили. 

О какой конкуренции в лыжах за место на международке он говорит?
О какой конкуренции в лыжах за место на международке он говорит?
ни о какой, он говорит про биатлон
