Майгуров о допуске биатлонистов: «У нас, как и в лыжных гонках, не хотят сильных соперников. Я оптимист, надеюсь, что лед будет таять»

Майгуров: в биатлоне не допускают россиян, так как не хотят сильных соперников.

Глава Союза биатлонистов России (СБР ) Виктор Майгуров заявил, что надеется на возвращение российских спортсменов на международные старты.

В декабре прошлого года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить спортсменов на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU ). Россияне отстранены с 2022 года.

– Вы видите, что количество стран, которые поддерживают наше возвращение, увеличивается?

– У нас как у лыжных гонок – не хотят сильных соперников. Но это не основной аргумент. Сейчас придет другой состав исполкома, он может прийти более молодой, другая генерация, которая думает по‑другому. Я на это надеюсь.

Не в обиду нынешнему исполкому, хоть там и есть относительно молодые руководители, но большая часть – за 65 лет. И сегодня на уровне молодежи они по‑другому смотрят на эту историю. Надеюсь, они будут менее зависимы от политических влияний.

Мы видим, как новый президент МОК пытается отстаивать интересы олимпийской хартии даже в отношении белорусских спортсменов. Но там не она одна принимает решение. Я – оптимист. Надеюсь, лед будет таять, – сказал Майгуров.

