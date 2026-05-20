Майгуров о допуске биатлонистов: «У нас, как и в лыжных гонках, не хотят сильных соперников. Я оптимист, надеюсь, что лед будет таять»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что надеется на возвращение российских спортсменов на международные старты.
В декабре прошлого года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить спортсменов на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Россияне отстранены с 2022 года.
– Вы видите, что количество стран, которые поддерживают наше возвращение, увеличивается?
– У нас как у лыжных гонок – не хотят сильных соперников. Но это не основной аргумент. Сейчас придет другой состав исполкома, он может прийти более молодой, другая генерация, которая думает по‑другому. Я на это надеюсь.
Не в обиду нынешнему исполкому, хоть там и есть относительно молодые руководители, но большая часть – за 65 лет. И сегодня на уровне молодежи они по‑другому смотрят на эту историю. Надеюсь, они будут менее зависимы от политических влияний.
Мы видим, как новый президент МОК пытается отстаивать интересы олимпийской хартии даже в отношении белорусских спортсменов. Но там не она одна принимает решение. Я – оптимист. Надеюсь, лед будет таять, – сказал Майгуров.
