  • Майгуров о допуске биатлонистов: «У нас, как и в лыжных гонках, не хотят сильных соперников. Я оптимист, надеюсь, что лед будет таять»
Майгуров о допуске биатлонистов: «У нас, как и в лыжных гонках, не хотят сильных соперников. Я оптимист, надеюсь, что лед будет таять»

Глава Союза биатлонистов России (СБРВиктор Майгуров заявил, что надеется на возвращение российских спортсменов на международные старты. 

В декабре прошлого года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить спортсменов на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Россияне отстранены с 2022 года.

– Вы видите, что количество стран, которые поддерживают наше возвращение, увеличивается?

– У нас как у лыжных гонок – не хотят сильных соперников. Но это не основной аргумент. Сейчас придет другой состав исполкома, он может прийти более молодой, другая генерация, которая думает по‑другому. Я на это надеюсь.

Не в обиду нынешнему исполкому, хоть там и есть относительно молодые руководители, но большая часть – за 65 лет. И сегодня на уровне молодежи они по‑другому смотрят на эту историю. Надеюсь, они будут менее зависимы от политических влияний.

Мы видим, как новый президент МОК пытается отстаивать интересы олимпийской хартии даже в отношении белорусских спортсменов. Но там не она одна принимает решение. Я – оптимист. Надеюсь, лед будет таять, – сказал Майгуров.

России вернули флаг и гимн еще в двух видах! Где для нас сняты все ограничения?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
это на каких таких руководителей старше 65 лет намекает товарищ Майгуров?
ОтветVadim Medvedev
Каких каких , а то вы не знает где отсиживается все россиянское старье в Кремле и ниже, они бедные закон о госслужбе приняли но не исполняют устали продление себе и друзьям подписывать.
Странно сравнивать биатлонистов и лыжников. Уровень абсолютно разный. Если лыжники топы и предтопы, то биатлонисты чистые статисты, радующиеся попаданию в первую двацатипятку. А то хитрый такой, все ж типа на лыжах и с палками, но нюанс все таки есть)
Ответbabai4304
Так и эти виды спорта сравнивать не стоит,в одном соревнуются 2 страны,в другом конкуренция реально высокая.это ,как футбол с хоккеем
ОтветFrEeMaN88
Только Россия в эту конкуренцию не заходит лет 8 уже. Чисто одиночные случайные попадания
Сравнил - когда в биатлоне наши брали кубок мира?
сильные на 20...30х местах разве.. там же совсем худо было и до отстранения
если российские лыжники реально сильные , то вы то куда? на каждом рубеже некоторые по 10 секунд будут проигрывать. И это еще надо отстреляться чисто, а там начнутся отмазки, что у нас ветер дует так, а у них не так, у нас габарит закрывается, а там не закрывается, снег не такой и тд
как будто до отстранения биатлонисты как-то блистали результатами
пусть не ставят себя в один ряд с лыжниками
это как футболисты поставят себя рядом с хоккеистами
Сильных соперников?!... Не высоко планку поднял?
Все руководители после 65 боятся сильных соперников
с чего он взял что наши биатлонисты смогут конкурировать?
Российские лыжники соперники сильные, а вот российские биатлонисты на уровне середняков. Когда в последний раз российский биатлонист брал кубок мира? 1996 год и это был Драчев
Былых заслуг в биатлоне нас лишили, а нынешних просто нет. О чем он вообще?
