Виктор Майгуров: «У нас есть ребята, которые способны побеждать на международных соревнованиях»
Майгуров: наши биатлонисты могли бы бороться за тройку на мировой арене.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что российские биатлонисты могли бы бороться за тройку на международных соревнованиях.
«Сравнивать с международным сезоном наш сложновато, так как мы можем оценивать только скорость и качество стрельбы. Глядя на Олимпийские игры, были отдельные яркие всплески у соперников, но мы бы за десятку и шестерку, в отдельных гонках за тройку могли бы бороться.
Ход на лыжне мы не можем сравнивать, это субъективно, но у нас есть ребята, которые способны приезжать и побеждать на международных соревнованиях», – сказал Майгуров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
