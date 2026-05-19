Виктор Майгуров: «У нас есть ребята, которые способны побеждать на международных соревнованиях»

Майгуров: наши биатлонисты могли бы бороться за тройку на мировой арене.

Президент Союза биатлонистов России (СБР ) Виктор Майгуров считает, что российские биатлонисты могли бы бороться за тройку на международных соревнованиях.

«Сравнивать с международным сезоном наш сложновато, так как мы можем оценивать только скорость и качество стрельбы. Глядя на Олимпийские игры, были отдельные яркие всплески у соперников, но мы бы за десятку и шестерку, в отдельных гонках за тройку могли бы бороться.

Ход на лыжне мы не можем сравнивать, это субъективно, но у нас есть ребята, которые способны приезжать и побеждать на международных соревнованиях», – сказал Майгуров.