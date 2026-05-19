Халили о подготовке к сезону: «Сорин будет отвечать за функциональную часть, Прокунин – за стрелковую»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, как будет готовиться к новому сезону.

Сегодня состоялось вручение наград биатлонистам по итогам сезона-2025/26.

– Как оценишь прошедший сезон для себя?

– Сезон прошел неплохо. Можно поставить твердую четверку. Но уже прошло больше месяца, начался новый подготовительный период, все, что было в прошлом сезоне, подзабылось.

– Какие планы по подготовке? Где будут сборы?

– Первые сборы начнем в подмосковном Пересвете. Начнем готовиться сразу после вручения наград. За границей тоже планируем, все в процессе согласования и обсуждения. Чуть позже будет более точная информация.

– Вы продолжаете тренировки в мини‑группе Прокунина?

– Да. Также продолжим тренироваться с Анастасией. Андрей Викторович Прокунин будет отвечать за стрелковую подготовку. И с этого года Егор Владимирович Сорин будет отвечать за функциональную часть, – сказал Халили.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
С Поокуниным - тренером могут и не допустить для международно. Или все забыли его дисквалификацию и запрет работать в спорте?
За функциональную часть вроде Истомин же отвечал?
Да, последние три года
Ну и с чего вдруг интересно с этого года за функциональную часть отвечает Сорин, и будет ли Сорин отвечать за подготовку Насти тоже?
Прокунин был дисквалифицирован за применение ДОПИНГА. Зачем такой тренер?
У меня такое чувство, что Сорин все годы, по-тихому, как вел так и консультирует Карима, сейчас видимо у Карима появилось бабло для официального заключения контракта с Сориным.
Я всегда так и думала, потому что он не ушел бы от Каминского к Истомину.
вот и я о том же, тем более в этом сезоне у него скорость возросла а стрельба не пропала и кстати у жены тоже скорость возросла
