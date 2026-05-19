Халили о подготовке к сезону: «Сорин будет отвечать за функциональную часть, Прокунин – за стрелковую»

Карим Халили о подготовке к сезону: Сорин будет отвечать за функциональную часть.

Сегодня состоялось вручение наград биатлонистам по итогам сезона-2025/26.

– Как оценишь прошедший сезон для себя?

– Сезон прошел неплохо. Можно поставить твердую четверку. Но уже прошло больше месяца, начался новый подготовительный период, все, что было в прошлом сезоне, подзабылось.

– Какие планы по подготовке? Где будут сборы?

– Первые сборы начнем в подмосковном Пересвете. Начнем готовиться сразу после вручения наград. За границей тоже планируем, все в процессе согласования и обсуждения. Чуть позже будет более точная информация.

– Вы продолжаете тренировки в мини‑группе Прокунина?

– Да. Также продолжим тренироваться с Анастасией. Андрей Викторович Прокунин будет отвечать за стрелковую подготовку. И с этого года Егор Владимирович Сорин будет отвечать за функциональную часть, – сказал Халили.