Халили о подготовке к сезону: «Сорин будет отвечать за функциональную часть, Прокунин – за стрелковую»
Российский биатлонист Карим Халили рассказал, как будет готовиться к новому сезону.
Сегодня состоялось вручение наград биатлонистам по итогам сезона-2025/26.
– Как оценишь прошедший сезон для себя?
– Сезон прошел неплохо. Можно поставить твердую четверку. Но уже прошло больше месяца, начался новый подготовительный период, все, что было в прошлом сезоне, подзабылось.
– Какие планы по подготовке? Где будут сборы?
– Первые сборы начнем в подмосковном Пересвете. Начнем готовиться сразу после вручения наград. За границей тоже планируем, все в процессе согласования и обсуждения. Чуть позже будет более точная информация.
– Вы продолжаете тренировки в мини‑группе Прокунина?
– Да. Также продолжим тренироваться с Анастасией. Андрей Викторович Прокунин будет отвечать за стрелковую подготовку. И с этого года Егор Владимирович Сорин будет отвечать за функциональную часть, – сказал Халили.
