  Майгуров о кандидатуре Бьорндалена на роль президента IBU: «Это был бы хороший вариант. Он относится ко всем одинаково нейтрально»
Майгуров о кандидатуре Бьорндалена на роль президента IBU: «Это был бы хороший вариант. Он относится ко всем одинаково нейтрально»

Президент Союза биатлонистов России (СБРВиктор Майгуров высказался о предстоящих выборах главы Международного союза биатлонистов (IBU).

«Больше смотрю вперед на предстоящую конференцию Международного союза биатлонистов, которая пройдет в сентябре. Будет избран новый руководитель и новый состав исполкома IBU.

Мы видим, что приходят новости со стороны других международных федераций, что они допускают российских спортсменов. Так или иначе этот фон будет способствовать, чтобы российские и белорусские биатлонисты вернулись к международным соревнованиям», – сказал Майгуров.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что представители национальных федераций спрашивали у него, не хочет ли он баллотироваться на пост президента IBU.

«Считаю Уле Эйнара хорошим профессионалом, независимым. Он больше других понимает, что происходит в наших странах, российский и белорусский менталитет. Знает не понаслышке, не только из зарубежных СМИ.

Для меня лично это был бы хороший вариант. И даже не из‑за того, что он будет за Россию и Беларусь, а из‑за того, что он относится ко всем одинаково нейтрально. Для меня это было бы оптимальным решением, он оптимальный кандидат. Но давайте дождемся, кто будет еще выдвинут из кандидатов», – добавил глава СБР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Эти всё надеются на "наш слоняра". Нет у нас уже слоняр, кроме Лукашенко. И то, потому что у него выбора нет.
Как будто этих президентов международных спортивных организаций не дёргают за ниточки другие,более авторитетные люди. Смешно читать такие наивные слова
