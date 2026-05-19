Майгуров о кандидатуре Бьорндалена на роль президента IBU: «Это был бы хороший вариант. Он относится ко всем одинаково нейтрально»

Майгуров о Бьорндалене в роли президента IBU: он оптимальный кандидат.

Президент Союза биатлонистов России (СБР ) Виктор Майгуров высказался о предстоящих выборах главы Международного союза биатлонистов (IBU).

«Больше смотрю вперед на предстоящую конференцию Международного союза биатлонистов, которая пройдет в сентябре. Будет избран новый руководитель и новый состав исполкома IBU.

Мы видим, что приходят новости со стороны других международных федераций, что они допускают российских спортсменов. Так или иначе этот фон будет способствовать, чтобы российские и белорусские биатлонисты вернулись к международным соревнованиям», – сказал Майгуров.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что представители национальных федераций спрашивали у него, не хочет ли он баллотироваться на пост президента IBU.

«Считаю Уле Эйнара хорошим профессионалом, независимым. Он больше других понимает, что происходит в наших странах, российский и белорусский менталитет. Знает не понаслышке, не только из зарубежных СМИ.

Для меня лично это был бы хороший вариант. И даже не из‑за того, что он будет за Россию и Беларусь, а из‑за того, что он относится ко всем одинаково нейтрально. Для меня это было бы оптимальным решением, он оптимальный кандидат. Но давайте дождемся, кто будет еще выдвинут из кандидатов», – добавил глава СБР.