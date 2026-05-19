Майгуров об иске биатлонистов в CAS: «Сроки вынесения решения не установлены. Может и месяц, и полтора, и две недели»

Майгуров: сроки решения CAS по российским биатлонистам не установлены.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что сроки решения о возможном допуске спортсменов до соревнований сейчас неизвестны.

13 мая в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне прошли закрытые слушания по иску СБР к Международному союзу биатлонистов (IBU) из-за отстранения россиян от турниров, которое длится с 2022 года.

«У них нет регламента по срокам рассмотрения. Мы подали [иск] полгода назад, была инициатива рассмотреть в ускоренном порядке, IBU отказался по непонятным для нас причинам. А вынесение решения – тут сроки не установлены. Может и месяц, и полтора, и две недели», – сказал Майгуров.

«Заседание продолжалось около четырех часов, наши адвокаты задавали вопросы. Сторона представителей IBU отвечала на них. Я сам не присутствовал, так как не имел права присутствовать. Наши спортсмены были приглашены, но им вопросы не задавали. Оцениваю шансы на решение как 50 на 50», – добавил глава СБР.