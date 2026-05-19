«Если что, я знаю номер телефона Губерниева, но меня Кирилл не обижает». Сливко о помолвке с Бажиным
Сливко о помолвке с Бажиным: жизнь не изменилась, продолжаю заниматься биатлоном.
Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала, что ее жизнь не изменилась после помолвки с Кириллом Бажиным.
Ранее стало известно, что после свадьбы спортсменка планирует взять фамилию мужа.
«Моя жизнь не изменилась, также продолжаю заниматься биатлоном. Только с женихом – и уже совсем скоро с мужем. Если что, я знаю твой номер телефона, Дим (обращается к Дмитрию Губерниеву – Спортс’’). Но меня Кирилл не обижает», – сказала Сливко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
