«Если что, я знаю номер телефона Губерниева, но меня Кирилл не обижает». Сливко о помолвке с Бажиным

Сливко о помолвке с Бажиным: жизнь не изменилась, продолжаю заниматься биатлоном.

Чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала, что ее жизнь не изменилась после помолвки с Кириллом Бажиным .

Ранее стало известно , что после свадьбы спортсменка планирует взять фамилию мужа.

«Моя жизнь не изменилась, также продолжаю заниматься биатлоном. Только с женихом – и уже совсем скоро с мужем. Если что, я знаю твой номер телефона, Дим (обращается к Дмитрию Губерниеву – Спортс’’). Но меня Кирилл не обижает», – сказала Сливко.