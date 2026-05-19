Женская сборная Франции начнет подготовку к сезону в конце июня – на месяц позже, чем обычно

Женская сборная Франции по биатлону начнут готовиться к сезону на месяц позже.

Женская сборная Франции по биатлону в конце июня проведет первый сбор для подготовки к новому сезону.

20-26 июня команда будет находиться в Преманоне, 13-22 июля – в Сейаке, 17-26 августа – в Бессане, 8-18 сентября – в Коррансон-ан-Веркоре, 6-16 октября – в Рамзау (Австрия), 3-15 ноября – снова в Бессане.

Как отмечает Nordic Magazine, в прежние годы подготовка спортсменок начиналась в мае, но в этот раз ее перенесли на месяц.

«Это решение не спортсменок, а наше. Мы с Патриком (Фавром) хотим дать всем время – и спортсменам, и штабу – как следует проанализировать последние четыре сезона. Идея в том, чтобы обеспечить более индивидуальный подход в плане возвращения к тренировкам. Кто-то уже возобновил их две-три недели назад, а кто-то все еще находятся на этапе восстановления, отдыха. Наша цель – чтобы первый тренировочный сбор прошел интенсивно для всех и чтобы все были к нему готовы», – рассказал тренер сборной Франции Сирил Бурде.

Ранее в состав основной команды на подготовку к сезону вошли Лу Жанмонно, Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон, Жанна Ришар и Камиль Бене. Они тренируются под руководством Бурде и Фавра.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
