CAS: «Дальнейших слушаний по иску Союза биатлонистов России к IBU не планируется»

CAS: дальнейших слушаний по иску СБР к IBU не планируется.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что дальнейших слушаний по иску Союза биатлонистов России (СБР ) и Паралимпийского комитета России (ПКР) к Международному союзу биатлонистов (IBU ) не планируется.

В декабре СБР, ПКР и восемь российских спортсменов подали иск к IBU в связи с отстранением от турниров, которое длится с 2022 года.

13 мая в Лозанне прошли закрытые слушания в CAS.

«Дальнейшие слушания по этому делу не планируются.

Пока слишком рано говорить о том, когда будет вынесено окончательное решение», — заявили в пресс-службе суда.

