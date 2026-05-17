Светлана Ишмуратова: «Главная проблема Москвы – все меньше парков. Посмотришь на новые микрорайоны – все в бетоне и асфальте, а зеленых уголков очень мало»
Ишмуратова: главная проблема Москвы – все меньше парков, хочется побольше зелени.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что в Москве должно появиться больше зеленых зон.
«Главная проблема Москвы – все меньше парков. Хочется побольше зелени, которая является легкими Москвы. А так посмотришь – особенно на новые микрорайоны – все в бетоне и асфальте, а зеленых уголков очень мало.
Понимаю, что в Москве каждый сантиметр на вес золота, но деревьев и зелени можно добавить», – сказала Ишмуратова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А в Челябинске все хорошо с эти? Она ж от этого региона была депутатом
Ну вообще нет, зеленых зон достаточно. Больших парков тоже много. Просто все эти человейники размеров с 40 этажей создают вид, что вокруг только они
В Москве мало парков?)) я каждые выходные на велосипеде, поставил себе цель объехать все парки, третий год пытаюсь выполнить. Парков со скверами (тоже немаленькими и с чем то примечательным) реально сотни, только крупных парков порядка 100. Неухоженный парк вообще только 1 - Тимирязевский. Из удививших - Сходненский ковш, классный парк в Строгино Аллея Жизни с отличным видом на свежую застройку Тушино, классная трасса в парке 850-летия в Братеево, в Битце можно круто погонять, прикольные маленькие парки Покровский берег и Дубки, продолжать можно долго. С чем в Москве точно невероятно круто, так это точно с парками.
Главная проблема Москвы- всё меньше москвичей
Главная проблема Москвы- всё меньше москвичей
Главная проблема Москвы - мэр!
Это правда. Застраивают все, набережные, заповедные зоны. Даже то. Что планируется как зелёная зона на утвержденном плане потом все-равно застраивается (на личном примере).
В Москве парки еще есть, и за ними следят. А вот даже в Подмосковье уже проблемы, не говоря об остальной России. Так что тенденция неприятная
В Москве парки еще есть, и за ними следят. А вот даже в Подмосковье уже проблемы, не говоря об остальной России. Так что тенденция неприятная
Почему перестал в биатлонных пабликах писать?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем