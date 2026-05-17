Светлана Ишмуратова: «Главная проблема Москвы – все меньше парков. Посмотришь на новые микрорайоны – все в бетоне и асфальте, а зеленых уголков очень мало»

Ишмуратова: главная проблема Москвы – все меньше парков, хочется побольше зелени.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что в Москве должно появиться больше зеленых зон.

«Главная проблема Москвы – все меньше парков. Хочется побольше зелени, которая является легкими Москвы. А так посмотришь – особенно на новые микрорайоны – все в бетоне и асфальте, а зеленых уголков очень мало.

Понимаю, что в Москве каждый сантиметр на вес золота, но деревьев и зелени можно добавить», – сказала Ишмуратова.