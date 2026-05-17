Глава IBU Далин – на вопрос о возможном допуске россиян: «Мы демократическая организация. Решение о нашей позиции принимается на конгрессе»
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос о недопуске россиян до соревнований, который длится с 2022 года.
– Готовы ли вы разбанить российский биатлон перед своим уходом с поста главы IBU?
– Мы являемся демократической организацией, принадлежащей ее членам. Решение о позиции IBU принимается на конгрессе наших членов.
– А если бы решение зависело только от вас, хотели бы вы предоставить разбан российским спортсменам?
– Повторюсь, это решение будет приниматься нашими членами, – сказал Далин, чьи слова приводит Sport24.
Выборы президента IBU запланированы на сентябрь 2026 года.
13 мая в Лозанне прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к IBU из-за отстранения от турниров. Вердикт ожидается не менее чем через месяц.
«Они вообще отмороженные». В биатлоне уперлись с допуском России
Уле Эйнар Бьорндален: «Многие федерации обращались ко мне с вопросом, не хотел бы я баллотироваться на пост главы IBU. Но не Россия и не Беларусь»
- сами действуем по законам криминального Питера 80-90-х, ну или по схеме Антибиотика из Бандитского Петербурга, всем рассказываем, что всё мы делаем очень даже демократично; в итоге получаем бан.
- требуем от международных организаций действовать по отношению к нам демократично
Сестра, сделай телевизор погромче.