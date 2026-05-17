  • Глава IBU Далин – на вопрос о возможном допуске россиян: «Мы демократическая организация. Решение о нашей позиции принимается на конгрессе»
Глава IBU Далин – на вопрос о возможном допуске россиян: «Мы демократическая организация. Решение о нашей позиции принимается на конгрессе»

Глава IBU Далин на вопрос о недопуске россиян назвал организацию демократической.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос о недопуске россиян до соревнований, который длится с 2022 года.

– Готовы ли вы разбанить российский биатлон перед своим уходом с поста главы IBU?

– Мы являемся демократической организацией, принадлежащей ее членам. Решение о позиции IBU принимается на конгрессе наших членов.

– А если бы решение зависело только от вас, хотели бы вы предоставить разбан российским спортсменам?

– Повторюсь, это решение будет приниматься нашими членами, – сказал Далин, чьи слова приводит Sport24.

Выборы президента IBU запланированы на сентябрь 2026 года.

13 мая в Лозанне прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к IBU из-за отстранения от турниров. Вердикт ожидается не менее чем через месяц.

«Они вообще отмороженные». В биатлоне уперлись с допуском России

Уле Эйнар Бьорндален: «Многие федерации обращались ко мне с вопросом, не хотел бы я баллотироваться на пост главы IBU. Но не Россия и не Беларусь»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoIBU
Олле Далин
отстранение и возвращение России
"Мы демократическая организация. Решение о нашей позиции нам ещё не спустили хозяева".
Ответ Vanek1411
"Мы демократическая организация. Решение о нашей позиции нам ещё не спустили хозяева".
Ответ AgentSM
Гигант мысли , объясните тогда, почему США не отстранила такая демократическая организация?
Очень удобно прикрываться "демократией" в любой неприятной ситуации...
Это называется диктарура меньшинства и ни какого отношения к демократии не имеет. Вы играетесь словами на серьезных щах. А на самом деле это обычный абьюз
В переводе: мы понимаем, что не пускать россиян незаконно, и я не хочу отвечать за это решение, и никто не хочет. Но можно прикрыться якобы мнением большинства и не сообщать никаких причин.
Ответ Филин73
В переводе: мы понимаем, что не пускать россиян незаконно, и я не хочу отвечать за это решение, и никто не хочет. Но можно прикрыться якобы мнением большинства и не сообщать никаких причин.
а что значит "незаконно"? есть какой-то закон, который к чему-то обязывает IBU?
демократия - это власть демократов
Ответ Егор Арефьев
демократия - это власть демократов
Типичный наш отечественный подход:
- сами действуем по законам криминального Питера 80-90-х, ну или по схеме Антибиотика из Бандитского Петербурга, всем рассказываем, что всё мы делаем очень даже демократично; в итоге получаем бан.
- требуем от международных организаций действовать по отношению к нам демократично
Ответ AgentSM
Типичный наш отечественный подход: - сами действуем по законам криминального Питера 80-90-х, ну или по схеме Антибиотика из Бандитского Петербурга, всем рассказываем, что всё мы делаем очень даже демократично; в итоге получаем бан. - требуем от международных организаций действовать по отношению к нам демократично
ну а конкретно в отношениях с IBU, в чем заключается наша вина?
Решение о позиции, соблюдать правила равенства спорта или не соблюдать?)
А невесту ты украл по советским законам?
Сестра, сделай телевизор погромче.
Демократия это и защита прав меньшинства
############### вы организация (вроде не ошибся по количеству решеток). Первая буква - П, в рифму норм ложится
Ответ Bartez1986
############### вы организация (вроде не ошибся по количеству решеток). Первая буква - П, в рифму норм ложится
Третья буква "Д"?
