Глава IBU Далин – на вопрос о возможном допуске россиян: «Мы демократическая организация. Решение о нашей позиции принимается на конгрессе»

Глава IBU Далин на вопрос о недопуске россиян назвал организацию демократической.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос о недопуске россиян до соревнований, который длится с 2022 года.

– Готовы ли вы разбанить российский биатлон перед своим уходом с поста главы IBU?

– Мы являемся демократической организацией, принадлежащей ее членам. Решение о позиции IBU принимается на конгрессе наших членов.

– А если бы решение зависело только от вас, хотели бы вы предоставить разбан российским спортсменам?

– Повторюсь, это решение будет приниматься нашими членами, – сказал Далин, чьи слова приводит Sport24.

Выборы президента IBU запланированы на сентябрь 2026 года.

13 мая в Лозанне прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР) к IBU из-за отстранения от турниров. Вердикт ожидается не менее чем через месяц.

