Эрик Перро проведет часть предсезонной подготовки в Норвегии
Французский биатлонист Эрик Перро в июне и июле будет тренироваться в Норвегии и пропустит два сбора своей национальной команды.
«Я решил, что начну тренироваться немного по-другому. Мне это необходимо после интенсивного сезона.
Продолжу следовать стратегии тренеров и федерации [Франции]. Будет отличаться только подход к реализации.
Индивидуальные тренировки – это как глоток свежего воздуха. Это поможет мне поддерживать форму перед началом нового четырехлетнего цикла и предстоящей зимы», – сказал 24-летний Перро, который на следующей неделе приедет на сбор французской команды в Преманон.
В минувшем сезоне Перро стал обладателем Большого хрустального глобуса и выиграл два золота на Олимпийских играх в эстафетах.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Le Dauphine
