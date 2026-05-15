Тириль Экхофф рассказала, что попала в ДТП. Машина оказалась в кювете, норвежская биатлонистка не пострадала

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф попала в ДТП.

Машина норвежки съехала с дороги и оказалась в кювете. Экхофф была за рулем, но избежала серьезных травм.

«Никакого алкоголя или веществ, не было даже мобильного телефона. Я просто съехала с дороги. Небольшое падение уровня сахара в крови, вот и все», – рассказала 35-летняя Экхофф в Snapchat.

«Петтера Нортуга там не было», – пошутила она, вспомнив о норвежском лыжнике, ранее попадавшем в ДТП.