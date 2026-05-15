Основа и резерв сборной Франции по биатлону будут тренироваться вместе

Директор сборной Франции: основа и резерв будут постоянно вместе на сборах.

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутье рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

«Мы меняем спортивную политику. Группы А и B будут постоянно вместе на сборах.

Будет ежедневное соперничество, а также одинаковые занятия и условия тренировок», – заявил Бутье.

Состав сборной Франции по биатлону для подготовки к сезону-2026/27