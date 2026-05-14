В CAS прошло закрытое заседание по иску Союза биатлонистов России к IBU. Вердикт ожидается не менее чем через месяц

Вердикт по иску Союза биатлонистов России к IBU огласят не менее чем через месяц.

13 мая в Лозанне прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS ) по делу российских биатлонистов.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

В декабре СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских спортсменов подали иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в связи с отстранением от турниров, которое длится с 2022 года.

«Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU.

Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса.

Интересы СБР на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы. Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств.

Ожидается, что решение по делу будет вынесено в установленный арбитражем срок. О дате оглашения вердикта будет объявлено дополнительно», – сообщил пресс-атташе СБР в своем телеграм-канале.

«Это все, что мы на данный момент можем сообщить об этом заседании. Постановление, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса. По самым оптимистическим прогнозам, вердикт придется ждать не меньше месяца», – добавил Аверьянов.