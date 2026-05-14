  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • В CAS прошло закрытое заседание по иску Союза биатлонистов России к IBU. Вердикт ожидается не менее чем через месяц
0

В CAS прошло закрытое заседание по иску Союза биатлонистов России к IBU. Вердикт ожидается не менее чем через месяц

Вердикт по иску Союза биатлонистов России к IBU огласят не менее чем через месяц.

13 мая в Лозанне прошло закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российских биатлонистов.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

В декабре СБР, Паралимпийский комитет России (ПКР) и восемь российских спортсменов подали иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в связи с отстранением от турниров, которое длится с 2022 года.

«Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU.

Слушания продлились около четырех часов. За это время арбитры CAS заслушали аргументы сторон, изучили представленные позиции и задали уточняющие вопросы участникам процесса.

Интересы СБР на заседании отстаивали адвокаты швейцарской юридической фирмы. Детали слушания и конкретные доводы сторон не разглашаются в соответствии с регламентом работы CAS, предусматривающим конфиденциальность подобных разбирательств.

Ожидается, что решение по делу будет вынесено в установленный арбитражем срок. О дате оглашения вердикта будет объявлено дополнительно», – сообщил пресс-атташе СБР в своем телеграм-канале.

«Это все, что мы на данный момент можем сообщить об этом заседании. Постановление, которое вынесут арбитры CAS, будет окончательным и обязательным для сторон процесса. По самым оптимистическим прогнозам, вердикт придется ждать не меньше месяца», – добавил Аверьянов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Сергея Аверьянова
logoIBU
logoСоюз биатлонистов России
logoCAS
Сергей Аверьянов
logoсборная России жен
отстранение и возвращение России
logoсборная России

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Майгуров о допуске биатлонистов: «У нас, как и в лыжных гонках, не хотят сильных соперников. Я оптимист, надеюсь, что лед будет таять»
сегодня, 07:38
Юрий Батманов будет конкурентом Виктора Майгурова на выборах главы Союза биатлонистов России
сегодня, 07:31
Карим Халили: «В допуск верится с трудом – все видят позицию IBU. На сегодняшний день изменений нет, и говорить не о чем»
сегодня, 07:23
Виктор Майгуров: «У нас есть ребята, которые способны побеждать на международных соревнованиях»
вчера, 20:51
Халили о подготовке к сезону: «Сорин будет отвечать за функциональную часть, Прокунин – за стрелковую»
вчера, 17:44
Майгуров о кандидатуре Бьорндалена на роль президента IBU: «Это был бы хороший вариант. Он относится ко всем одинаково нейтрально»
вчера, 17:26
Майгуров об иске биатлонистов в CAS: «Сроки вынесения решения не установлены. Может и месяц, и полтора, и две недели»
вчера, 13:58
«Если что, я знаю номер телефона Губерниева, но меня Кирилл не обижает». Сливко о помолвке с Бажиным
вчера, 13:56
Женская сборная Франции начнет подготовку к сезону в конце июня – на месяц позже, чем обычно
вчера, 13:07
Лиза Виттоцци показала, как отдыхает на пляже на Сейшельских островах
вчера, 10:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
20 марта, 17:43
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
19 марта, 17:04
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
18 марта, 14:22
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
7 марта, 17:24
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
4 марта, 09:52
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Рекомендуем