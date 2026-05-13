Михаил Дегтярев: «Допинг в спорте – это зло, и мы с ним боролись, боремся и будем бороться. Спорт должен быть чистым, честным и справедливым»

Дегтярев: допинг в спорте – это зло, и мы будем с ним бороться.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что РФ поддерживает реформу антидопинговой конвенции ЮНЕСКО.

В ходе рабочей поездки в ЮНЕСКО Дегтярев принял участие в заседании рабочей группы по совершенствованию Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Министр провел ряд международных встреч, включая переговоры с главой рабочей группы, постпредом Сенегала при ЮНЕСКО Пьером Файе.

«В октябре 2025 года мы вернули России место за столом совета директоров Всемирного антидопингового фонда ЮНЕСКО. Сегодня мы уже работаем над реформой антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую ратифицировали 200 стран.

Логика изменений – сместить центр тяжести от глобального Запада к глобальному Югу. То есть сделать более справедливым распределение финансов и представительство стран при принятии решений, усилить роль Азии, Африки, Океании.

Допинг в спорте – это зло, и мы с ним боролись, боремся и будем бороться. Это наша позиция, мы разделяем абсолютно все подходы по борьбе с этим злом. Спорт должен быть чистым, честным и справедливым, чтоб побеждали сильнейшие, а не те, кто обманывают других.

Мы работаем по антидопинговой повестке во взаимодействии с Всемирным антидопинговым агентством, уже начали приводить в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом наше национальное законодательство. Этот процесс администрируется министерством спорта вместе с депутатами Госдумы.

Штаб-квартиру ЮНЕСКО мы используем для того, чтобы укреплять дружеские связи, продвигать тему справедливости в спорте. В частности, у меня уже была встреча с Пьером Файе. Это авторитетный, опытный дипломат.

Мы готовим нашу небольшую, но национальную юношескую команду к поездке в Сенегал, на юношеские Олимпийские игры в этом году осенью. Это серьезное соревнование и большое дело с точки зрения организации и финансов. Пожелал господину Файе успеха.

Также здесь на полях ЮНЕСКО обсудили с министром спорта Сенегала Хади Дьен Гайе спортивный обмен. Сотрудничество развивается хорошо: сенегальцы регулярно приезжают к нам в Россию на соревнования по десяткам видов спорта», – сказал Дегтярев.

