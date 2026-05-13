Жанмонно, Мишлон и Делож представили новую форму сборной Франции от Adidas

Новая форма французских биатлонистов от Adidas: видео.

Французские биатлонисты и лыжники представили новую форму от Adidas.

Биатлонистки Лу Жанмонно и Осеан Мишлон, а также лыжники Матис Делож и Юго Лапалю приехали в Херцогенаурах в штаб-квартиру Adidas на презентацию формы для спортсменов-зимников.

Adidas стал новым экипировщиком Французской лыжной федерации (FFS), в которую входят биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. Контракт рассчитан на весь олимпийский цикл до Игр-2030. Ранее форму для сборной Франции предоставляла компания Craft.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Ski Chrono
🤣По моему отстой.
